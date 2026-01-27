Доц. Наталия Киселова: Йотова ще се справи достойно със сформирането на служебен кабинет

"Кога ще бъдат изборите, на 29 март или на 19 април зависи от президента Илияна Йотова и от това колко бързо ще бъде съставено служебно правителство. Процедурата е по-тромава в сравнение с редакцията на конституционния текст от 2023. Ние от БСП-ОЛ сме с позиция да не даваме съвети за датата на изборите. Това са правомощия на президента. Да се дават съвети в този момент не е коректно. А ако се дава повече време до изборите, то се дава на всички, не само на потенциалния нов субект на политическия терен. Йотова ще успее да се справи по един достоен начин."

Киселова каза кога ще са изборите

Това каза народният представител от БСП-ОЛ доц. Наталия Киселова в ефира на БТВ.

Тя посочи, че с конституционните промени държавният глава е бил ограничен във възможностите да състави служебно правителство. Според нея поради това лицата, избрани след влизане в сила на конституционните разпоредби не би трябвало да се отхвърлят с лека ръка и през медиите да казват, че ако се стигне до някой от тях, те ще откажат, защото това е част от тяхната длъжностна характеристика.

Киселова даде пример със себе си и припомни, че е заявила на президента, ако е председател на Народното събрание, е коректно да се съгласи бъде и служебен премиер, защото това е и логиката на конституционните промени.

Спрямо опитите за промяна на изборните правила Киселова оцени подхода на БСП-ОЛ в парламента като разумен и действията на левите депутати да не се прекроява изборния кодекс в последния момент като правилни. По отношение на сканиращите устройства тя се позова на думите на вицепремиера в оставка Томислав Дончев, че в бюджета няма пари за това.

Народният представител обърна внимание и на идеологичесия терен.

"В идеологически смисъл лявото е живо и днешният ден е точно такъв. Днес, на 27 януари отбелязваме годишнина на освобождаването от Червената армия на хората в концлагерите. А кафявото днес не е само в униформа, а и част от идеологията на политическите субекти днес. Да се мисли за другия като за враг, с език и действия на омразата е недопустимо. Левите хора искат едно - равенство, по-добър и по-достоен живот за всички. Мисля че това не може да се отметне с лека ръка", бе категорична доц. Наталия Киселова.

За участието или неучастието на страната ни в новия Съвет за мир тя каза, че Република България трябва да подкрепя всички усилия за мир, както в Европа, така и в Близкия изток.



