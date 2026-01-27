Корнелия Нинова: „Непокорна България“ ще участва на изборите с готови листи и програма

Лидерът на „Непокорна България“ Корнелия Нинова потвърди в студиото на „Твоят ден“, че формацията ѝ ще участва в предстоящите предсрочни парламентарни избори. По думите ѝ партията вече е в напреднал етап на организационна подготовка, с изградени структури, готова програма и процес на подреждане на кандидатдепутатските листи.

„Да, ще участваме в тези избори. Използвахме времето до момента да изградим структури, да напишем програма, а сега вече редим листите“, заяви Нинова.

Нинова подчерта, че създаването на нов политически субект е „сложен и труден процес“, отхвърляйки внушенията, че това може да стане бързо и формално. Според нея „Непокорна България“ залага на широка експертиза и разнообразно представителство.

„Ние сме група от опитни парламентаристи, млади хора, студенти от български и европейски университети, лекари, инженери, юристи, икономисти, представители на културните среди. Търсили сме качество и професионализъм“, посочи тя.

В ръководството на партията вече участват бивши нейни съмишленици от БСП – Георги Свиленски, Христо Проданов, Иван Ченчев и Калоян Методиев, които, по думите ѝ, ще имат водеща роля и в изборите.

По темата за евентуалното участие на президента Румен Радев в парламентарните избори Нинова заяви, че това ще промени политическата среда, но остават много неясноти.

„Ще е интересно състезание, но има много въпроси – каква партия, с кого, с каква програма и къде ще се позиционира – ляво, дясно или националистическо“, каза тя.

Според Нинова Радев няма техническо време да изгради собствена партия и би бил принуден да разчита на вече съществуващи структури, което носи риск от зависимости.

„Когато ползваш чужда партия, ставаш зависим от нейното ръководство. Това е проблем, за който хората рядко си дават сметка“, предупреди тя.

Корнелия Нинова коментира и причините за разрива си с президента Радев, когото БСП издигна за първия му мандат и подкрепи за втория. „Разминахме се във вижданията си за борбата с модела ГЕРБ–ДПС. Аз съм била и ще бъда твърда и последователна в тази битка“, заяви тя.

Нинова разкри, че още през 2017 г. е получила предложение представители на БСП да влязат в правителство на Бойко Борисов. „Такова предложение дойде и от служебния премиер Герджиков, и от самия президент Радев. Тогава видях, че нещо не е както трябва“, каза тя.

Лидерът на „Непокорна България“ защити идеята за радикална институционална промяна, включително нова Конституция. „Този модел е изчерпан. Нов обществен договор означава нова Конституция – без партийни квоти във ВСС и регулаторите, с реално самоуправление на професионалните общности“, подчерта Нинова.

Тя предложи още намаляване на броя на депутатите до 120, ограничаване на мандатите до три и премахване на имунитетите. „С тях се търгува безогледно. Това не е демокрация, това е пазар“, каза тя.

Нинова насочи вниманието към Доклада за националната сигурност, приет от Министерския съвет, като основа за реален политически дебат. „Сривът в индустрията, износа и инвестициите е риск за националната сигурност. Бедността расте. Това са въпросите, на които политиците трябва да отговарят“, заяви тя.

Като бивш министър на икономиката Нинова защити управлението си, подчертавайки, че България е била сред водещите страни по индустриално производство в ЕС и е провела активна социална политика без раздуване на дефицита.

Корнелия Нинова коментира и състоянието на БСП, която, по думите ѝ, се намира в тежка криза.„Причината е една – предателството и прегръдката с мафията Борисов–Пеевски. Това ще бъде фатално за БСП“, заяви тя.

Нинова подчерта, че въпреки собствените си грешки, никога не е отстъпвала от принципната линия. „Отказах най-високия пост, който ми беше предлаган, защото казах: с мафията в сговор не влизам“, каза тя.