Цвекло-гигант порасна в разсадник край Елин Пелин

Цвекло-гигант порасна в разсадник край Елин Пелин
Истински зеленчуков рекорд поставиха агрономите от държавния горски разсадник "Герена" към стопанството в Елин Пелин. Те успяха да отгледат цвекло с внушителното тегло от 9 килограма.

Елин Пелин и Ботевград спасяват София за боклука

Зеленчукът е част от последната реколта на стопанството, което е в състава на Югозападното държавно предприятие – Благоевград. Според експертите в разсадника, постижението е резултат от интензивни грижи по време на екстремните климатични условия през изминалата година.

Всекидневни грижи в жегата

Внушителните екземпляри са били разсадени през април 2025 година, а през юни разсадът е бил засаден на площ от 2,5 декара. По време на най-сериозните летни жеги, агрономите са поливали насажденията всеки ден, за да гарантират оцеляването на реколтата.

Гордостта на агрономите
"Зеленчукът е гордостта на нашето стопанство", споделят работещите в разсадник "Герена". Освен 9-килограмовия гигант, реколтата е дала и други големи екземпляри с тегло между 7 и 8 килограма.

Въпреки че цвеклото е известно като устойчива култура, подобни размери се достигат рядко и изискват специфичен режим на напояване и прецизни агротехнически практики в условията на засушаване.

