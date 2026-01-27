  • Instagram
10 милиарда лева все още са в обращение
България навлиза в последната фаза от прехода към единната европейска валута, като 10 милиарда лева все още остават в разплащателната система на страната. Това съобщи председателят на Координационния център към Механизма за еврото Владимир Иванов на предпоследния брифинг преди 1 февруари, когато еврото ще остане единствената официална валута у нас.

"Не бива да има паника и припряност, процесът по изземване на лева върви много добре", заяви Владимир Иванов, цитиран от NOVA. Към настоящия момент 67% от левовата наличност вече е изтеглена от обращение.

Въпреки официалния оптимизъм, контролните органи отчитат хиляди нарушения. От Националната агенция за приходите са извършили 4885 проверки от началото на януари, като са установили 300 нарушения и са издали наказателни постановления за близо 185 000 евро.

От своя страна Комисията за защита на потребителите е образувала 17 административно-наказателни преписки след проверка на хранителни магазини, аптеки и паркинги. Нарушения са констатирани в около 7% от всички проверени обекти.

Риск от фалшиви банкноти

Сериозен проблем остават опитите за разпространение на неистински пари. Регистрирани са 23 нови случая на фалшиви евробанкноти, като са иззети купюри с номинали от 10 до 500 евро. Общият брой на случаите от началото на 2026 година е 71.

Важни срокове за гражданите

Владимир Иванов припомни, че след 1 февруари левовете ще могат да се обменят без такси в Българската народна банка безсрочно. Търговските банки и "Български пощи" ще извършват обмяната до 30 юни 2026 година. В "Български пощи" до момента са осъществени операции за над 95 милиона лева, като най-голяма активност се отчита в Северен централен регион.

