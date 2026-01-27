Съвети за домакини: през колко време трябва да се смени възглавницата за пълноценен и здрав сън

Качественият сън е в основата на доброто здраве, а възглавницата играе ключова роля за правилната позиция на тялото, комфорта и хигиената по време на почивка. Много домашни подценяват колко важно е редовното ì поддържане и навременната подмяна. Ето полезни съвети кога да сменим възглавницата, може ли да се преведе и как да се грижим за нея правилно.

През колко време трябва да се смени възглавницата

Средно възглавницата трябва да се подменя на всеки 1,5 до 2 години , дори ако изглежда запазена. С времето в нея се натрупват прах, акари, мъртви кожни клетки и влага, които могат да предизвикат алергии, всеки проблем и нарушен сън.

Сигнали, че е време за смяна:

Възглавницата е загубила формата си и не се възстановява след сгъване

Събуждате се с болките във вратата или раменете

Има неприятен миризъм или видими петна

Кихане или алергични реакции сутрин

Може ли възглавницата да се пре

В повечето случаи – да , но това зависи от пълното. Винаги проверявайте етикета на производителя.

Възглавници със синтетичен пълнеж – перат се лесно в перална на 40–60°C

Пух и пера – изискват по-деликатно пране, винаги до 30°C

Мемори пяна и латекс – не се перат в пералня; почистват се само повърхностно

Как правилно да перем възглавниците

За да запазите формата и хигиената им, следвайте тези стъпки:

Преместете по две възглавници едновременно , за да се балансира барабанът

Използвайте нежен препарат , без белина

Изберете програма за деликатно пране или синтетика

Добавете допълнително изплакване , за да не остане препарат

За пухени възглавници сложете тенис топки в прелнята – те предотвратяват слепването

Правилно сушене – ключът към здрав сън

Недобре изсушената възглавница може да развие мухъл.

Сушете на ниска температура в сушилня или на проветриво място

Разтупвайте възглавницата няколко пъти по време на сушенето

Уверете се, че е напълно суха, преди да я използвате

Допълнителни съвети и идеи за по- дълъг живот на възглавницата

Използвайте протектор за възглавница – той се препо-често и предпазва пълната

Проветрявайте възглавниците редовно, особено през зимата

Сменяйте калъфките поне веднъж седмично

Не оправяйте леглото веднага сутрин – оставете възглавницата да „диша“

Как да изберем подходяща възглавница

За максимален комфорт е важно възглавницата да е съобразена с начина ви на спане:

За спане по гръб – средно твърда възглавница

За спане настрани – по-висока и твърда

За спане по корем – мека и ниска

Поддържаната и навреме сменена възглавница е инвестиция в здравето и добрия сън на цялото семейство. С правилна грижа, редовно пране и внимание към сигналите на тялото можем да си осигурим по-спокойни нощи и повече енергия през деня.