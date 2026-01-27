Съвети за домакини: през колко време трябва да се смени възглавницата за пълноценен и здрав сън
Качественият сън е в основата на доброто здраве, а възглавницата играе ключова роля за правилната позиция на тялото, комфорта и хигиената по време на почивка. Много домашни подценяват колко важно е редовното ì поддържане и навременната подмяна. Ето полезни съвети кога да сменим възглавницата, може ли да се преведе и как да се грижим за нея правилно.
Съвети за домакини: Как да почистим качествено матрака с натурални съставки
През колко време трябва да се смени възглавницата
Средно възглавницата трябва да се подменя на всеки 1,5 до 2 години , дори ако изглежда запазена. С времето в нея се натрупват прах, акари, мъртви кожни клетки и влага, които могат да предизвикат алергии, всеки проблем и нарушен сън.
Сигнали, че е време за смяна:
Възглавницата е загубила формата си и не се възстановява след сгъване
Събуждате се с болките във вратата или раменете
Има неприятен миризъм или видими петна
Кихане или алергични реакции сутрин
Може ли възглавницата да се пре
В повечето случаи – да , но това зависи от пълното. Винаги проверявайте етикета на производителя.
Възглавници със синтетичен пълнеж – перат се лесно в перална на 40–60°C
Пух и пера – изискват по-деликатно пране, винаги до 30°C
Мемори пяна и латекс – не се перат в пералня; почистват се само повърхностно
Как правилно да перем възглавниците
За да запазите формата и хигиената им, следвайте тези стъпки:
Преместете по две възглавници едновременно , за да се балансира барабанът
Използвайте нежен препарат , без белина
Изберете програма за деликатно пране или синтетика
Добавете допълнително изплакване , за да не остане препарат
За пухени възглавници сложете тенис топки в прелнята – те предотвратяват слепването
Правилно сушене – ключът към здрав сън
Недобре изсушената възглавница може да развие мухъл.
Сушете на ниска температура в сушилня или на проветриво място
Разтупвайте възглавницата няколко пъти по време на сушенето
Уверете се, че е напълно суха, преди да я използвате
Допълнителни съвети и идеи за по- дълъг живот на възглавницата
Използвайте протектор за възглавница – той се препо-често и предпазва пълната
Проветрявайте възглавниците редовно, особено през зимата
Сменяйте калъфките поне веднъж седмично
Не оправяйте леглото веднага сутрин – оставете възглавницата да „диша“
Как да изберем подходяща възглавница
За максимален комфорт е важно възглавницата да е съобразена с начина ви на спане:
За спане по гръб – средно твърда възглавница
За спане настрани – по-висока и твърда
За спане по корем – мека и ниска
Поддържаната и навреме сменена възглавница е инвестиция в здравето и добрия сън на цялото семейство. С правилна грижа, редовно пране и внимание към сигналите на тялото можем да си осигурим по-спокойни нощи и повече енергия през деня.
Още по темата:
- » По тоалетната седалка има 17 000 пъти по-малко бактерии, отколкото по калъфката на възглавницата
- » Възглавница, която симулира изгрев и ни буди вместо аларма
- » Приятелка на Амбър Хърд: Джони Деп се е опитал да я задуши с възглавница