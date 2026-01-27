Немски генерал: Русия може да ни атакува в следващите 2-3 години

Генерал-лейтенант Гералд Функе, ръководител на Командването за съвместна поддръжка на Бундесвера, предупреди, че Русия може да насочи атаките си към страните от НАТО в рамките на следващите две до три години, като Германия вероятно ще бъде в центъра на евентуален конфликт. Функе отбеляза, че логистиката ще бъде основно предизвикателство, тъй като десетки хиляди съюзнически войници ще трябва да бъдат транспортирани до фронтовите линии, докато ключови пътища и железопътни линии могат да бъдат нарушени чрез руски саботажи, кибератаки или ракетни удари.

Поддържането на Германия като логистичен център е приоритет, като са подготвени алтернативни маршрути за осигуряване на непрекъснати доставки. Функе също отбеляза напрежението върху медицинските ресурси, тъй като петте болници на Бундесвера с 1800 легла биха могли бързо да бъдат претоварени. За справяне с това гражданските болници са разделени на четири резервни секции, като планирането предвижда до хиляда ранени на ден.

Командването възражда модерна версия на логистиката от времето на Студената война, включително реквизирането на превозни средства, доставки и персонал в голям мащаб. Съществуват споразумения със Deutsche Bahn, които гарантират, че военни влакове могат да бъдат разположени в рамките на три дни. Законодателните ограничения обаче представляват допълнително предизвикателство, тъй като някои мерки изискват две трети парламентарно мнозинство за обявяване на „състояние на напрежение“ или „състояние на национална защита“, усложнено от присъствието на радикални леви и проруско настроени партии.

Функе подчерта, че строгото разграничение между мирно и военно време е остаряло в ерата на хибридната война, като анализатори отбелязват, че Германия може да се нуждае от повече време от очакваното, за да премине от мирно към кризисно състояние.

Предупреждението идва на фона на продължаващите реформи в Бундесвера. През декември 2025 г. Бундесратът одобри законодателство за модернизиране на военната служба. Министърът на отбраната Борис Писториус очаква тази година 20,000 нови войници, като въпросници вече са изпратени на 18-годишните за подбор за военна служба.