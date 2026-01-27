Азис избяга от България, за да се омъжи
Азис избяга от България, за да се омъжи в Щатите. Това съобщи самият той в социалните мрежи.
„Just Married💍“, гласи описанието на поста му в Instagram, в който той благодари на Съединените американски щати за щастливото събитие в живота му.
На снимката се виждат две мъжки ръце с брачни халки, които се държат на фона на американското знаме и палми.
