Азис избяга от България, за да се омъжи в Щатите. Това съобщи самият той в социалните мрежи.





„Just Married💍“, гласи описанието на поста му в Instagram, в който той благодари на Съединените американски щати за щастливото събитие в живота му.

На снимката се виждат две мъжки ръце с брачни халки, които се държат на фона на американското знаме и палми.