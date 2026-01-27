Димитровград се задушава от серен диоксид

Жителите на Димитровград бяха подложени на поредна вълна от замърсяване със серен диоксид, съобщиха от РИОСВ – Хасково. Автоматичната измервателна станция в града е регистрирала нива над 350 микрограма на кубичен метър още в ранните часове на понеделник, което е принудило екоинспекцията да издаде спешни предписания към местната топлоелектрическа централа.

"Местните граждани усещат метален вкус в устата и задушлива миризма, някои и кашлят. Напоследък се усеща и миризма на разлагащо се месо", заяви Христо Христозов от гражданското сдружение "Дишай Димитровград". Според него хората масово се оплакват от задух и трудно дишане при всеки нов облак от вредни емисии.

Директорът на РИОСВ – Хасково Тонка Атанасова потвърди, че проверката в ТЕЦ „Марица 3“ е започнала още в 07:00 часа сутринта. Въпреки това нивата на замърсителя са останали високи през целия ден. От инспекцията обаче побързаха да успокоят, че няма опасност за човешкото здраве, тъй като официалните прагове за тревога не били достигнати за три последователни часа.

Според екоинспекцията основна роля за задържането на "смога" над града имат неблагоприятните метеорологични условия и липсата на вятър, които не позволяват разсейване на димните газове. На ръководството на централата е препоръчано да ограничи използването на въглища и слама и да премине изцяло на газови горелки.

Позицията на централата

Представителят на ТЕЦ „Марица 3“ Юлиян Семерджиев обясни, че предписаните мерки се изпълняват. "Инвестирали сме много средства, подобрили сме горивната база и очистването. Технологията обаче предполага лимити, а атмосферните условия при ниско налягане водят до натрупване в приземния слой", заяви той, цитиран от "NOVA".

Въпреки уверенията за модернизация, централата в Димитровград остава един от най-сериозните замърсители в Южна България, като системните превишения на нормите за качество на въздуха продължават да бъдат ежедневие за местните жители.