Зафиров: Спекулациите за краха на БСП на изборите са преувеличени

Спекулациите за краха на БСП на предстоящите избори са силно преувеличени. Не трябва да им се поддаваме. Това заяви председателят на партията Атанас Зафиров по време на среща със симпатизанти в Пазарджик.

Той посочи, че социалистите трябва да се вземат в ръце и да обяснят на хората, какво са направили за тях, защото много неща са останали недоизказани. Зафиров подчерта, че много наболели за обществото проблеми са били именно в секторите ръководени от БСП - безводието, забавените магистрали и инфраструктурнитпроекти, спряната програма по саниране, проблемите в екологията, както и в социалната сфера. По думите му социалистите са успели да създадат среда, която решава проблемите.

Лидерът на БСП изтъкна, че партията отива на избори с оценката, че участието й в правителството на Росен Желязков е било успешно. Според него е важно социалистите да са единни, за да могат да реализират идеите си за развитие на България.

Той подчерта, че и Виктор Орбан е обяснил проблема на лявото в Европа: "Те издигат лозунги, аз ги претворявам в действия". По думите му хората искат реални резултати, а не само обещания.

Зафиров посочи, че последните избори в Пазарджик са били образец каква трябва да бъде националната предизборна кампания за парламентарните избори, която трябва да води левицата - обединена и единна, с професионалисти и качествени кадри в листите си и ясни послания.