Скандал в гръцкия парамент: Българите си правят Ривиера у нас

Изкупуването на недвижими имоти от българи в Северна Гърция - предимно в регионите на Александруполис и Кавала, предизвика ожесточени спорове в гръцкия парламент.

Националистическата партия "Гръцко решение“ определи като опасна продажбата на недвижимости на чужденци в тази райони, тъй като те са в непосредствена близост с България и Турция. Крайнодясната партия дори използва изрази като "колонизация" на областта Еврос от български граждани.

От парламентарната трибуна лидерът на "Гръцко решение" Кириакос Велопулос обвини митрополита на Александруполис, че е продал църковни имоти, получени от наследници, на български граждани, което според него представлява "антинационално поведение“. Депутати посочиха, че имоти са продавани и на турски фирми.

Митрополит Антим отговори веднага с официално изявление, изразявайки съжаление, че се правят внушения, които целят да разделят и конфронтират жителите на региона. Той уточни, че става дума за два църковни имота, продадени през 2017 и 2019 г., като купувачите са православни християни – граждани на Европейския съюз.

Продажбите са извършени чрез публичен търг и са одобрени от Светия Синод

Имотите са законна собственост на манастира "Св. Богородица“ и на църквата "Св. Анастасия“ в Макри, а българските купувачи са предложили най-висока цена.

Местните медии отразиха случая, като подчертават, че благодарение на българите, закупили имоти в Северна Гърция, се е повишил стандартът на живот на местните жители. Заведенията имат повече клиенти, както и магазините.

Наскоро гръцкото издание "Катимерини" писа за "българска Ривиера", която се оформя в района на Кавала и Александруполис където българи масово купуват жилища.

При влизането на България в ЕС и падането на границите българи масово започнаха да посещават Беломорието като туристи, а впоследствие започнаха да купуват имоти. Търсят се всякакви имоти – от терени за каравана до триетажни вили, а жилища ново строителство се изкупуват още в начален етап от българи, по информация на брокери и строителните фирми, пише "Сега".

Въпреки ръста на цените в последните години интересът не стихва. Много от ваканционните жилища освен за осигуряване на семейната почивка се купуват и с цел да бъдат отдавани на други туристи. В района около Кавала например в последните години цената на квадратен метър е скочила от средно 900 евро до над 2000 евро, казват брокери.

Местните търговци и собственици на заведения са доволни от този бум на български собственици на имоти

Вече във всички заведения в областта на Кавала има българско меню.

По данни на НАП за последните пет години броят на българите, купили имот в Гърция, се е увеличил значително. Ако през 2020 г. броят им е бил 772 души, то през 2024 г., той е нараснал до 3228 души. Все още няма данни за изминалата 2025 г.