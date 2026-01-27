Франция забранява социалните мрежи за деца под 15 години

Френските депутати одобриха законопроект, който предвижда забрана за използване на социални мрежи от деца под 15-годишна възраст. Мярката е силно подкрепена от президента Еманюел Макрон и е част от усилията за ограничаване на прекомерното време пред екраните сред непълнолетните.

Законът беше приет от Националното събрание след нощни дебати с 130 гласа „за“ срещу 21 „против“. Сега текстът предстои да бъде разгледан от Сената, преди да влезе в сила. Макрон приветства решението, като го определи като важна стъпка за по-добра защита на децата и тийнейджърите.

Ако бъде окончателно приет, Франция ще стане втората страна, въвела подобни ограничения, след като Австралия наложи забрана за социалните мрежи за лица под 16 години през декември. Френското предложение включва и забрана за използване на мобилни телефони в гимназиите, разширявайки вече съществуващите ограничения.

Притесненията относно влиянието на времето пред екрана се засилват с разрастването на социалните платформи, като все повече данни свързват прекомерната им употреба с проблеми в развитието и психичното здраве на младите хора. Макрон подчертава, че емоциите на децата не бива да бъдат експлоатирани или манипулирани от чуждестранни технологични компании и техните алгоритми.

Предвижда се новите правила да се прилагат от началото на учебната 2026 година за новосъздадени профили. Бившият премиер и настоящ лидер на президентската партия „Ренесанс“ в долната камара Габриел Атал изрази надежда Сенатът да одобри закона до средата на февруари, което би позволило забраната да влезе в сила от 1 септември. Той допълни, че платформите ще имат срок до 31 декември, за да деактивират съществуващи профили, които не отговарят на възрастовите изисквания.

Освен с психичното здраве, мярката цели и да противодейства на външни влияния, които се опитват да оформят общественото мнение чрез социалните мрежи. Според Атал Франция може да се утвърди като европейски лидер с решителни действия, които да донесат дългосрочни ползи за семействата и националната независимост.

Френската агенция за обществено здраве ANSES наскоро съобщи, че платформи като TikTok, Snapchat и Instagram могат да имат вредно въздействие върху подрастващите, особено върху момичетата, като подчерта, че социалните мрежи не са единствената причина за влошаването на психичното здраве. Сред основните рискове са кибертормозът и достъпът до насилствено или неподходящо съдържание.

Според предложения закон достъпът до социални мрежи ще бъде изрично забранен за потребители под 15 години. Онлайн енциклопедии и образователни платформи са изключени от ограниченията. За ефективното прилагане на мярката ще е необходима надеждна система за проверка на възрастта, като работа по такива механизми вече се води на европейско ниво.

Законопроектът срещна и критики от опозицията. Арно Сен Мартен от крайнолявата партия „Непокорна Франция“ определи забраната като прекалено опростен и покровителствен отговор на сложни технологични предизвикателства. Отделно девет организации за защита на децата призоваха депутатите да се съсредоточат върху по-строга отговорност на платформите, вместо да изключват децата напълно.

Макрон подкрепя и разширяването на забраната за мобилни телефони в гимназиите. Франция вече забрани използването на мобилни устройства в прогимназиалния етап през 2018 г. за ученици на възраст от 11 до 15 години. Бившият премиер Елизабет Борн изрази резерви към новите мерки, предупреждавайки, че прилагането им ще бъде предизвикателство и че първо трябва да се гарантира ефективното изпълнение на вече съществуващите забрани.