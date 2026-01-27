"Възраждане" постави условия за коалиция с Румен Радев

"Възраждане" ще прецени възможността за партньорство с бъдещ политически проект на Румен Радев едва след като стане ясна неговата предизборна платформа. Това обяви днес, 27 януари 2026 година, зам.-председателят на парламентарната група на партията Петър Петров в ефира на "Денят започва" по БНТ.

"Възраждане" беше първата политическа партия, която още преди 6 месеца призова Радев да работим заедно", припомни Петър Петров. Той обаче подчерта, че преди официален отговор, партията трябва да види къде ще се позиционира проектът на бившия държавен глава и какви идеи ще предложи за управлението на страната.

Въпреки потенциалната поява на нов силен играч на политическата сцена, Петър Петров изрази увереност, че няма да има отлив на гласове от "Възраждане" към Румен Радев. Според него електоратът на партията остава твърдо зад техните политики, особено по отношение на недоволството от ценовия скок след влизането на България в еврозоната на 1 януари тази година. Петров изрази надежда, че евентуално участие на партия на Радев би повишило общата избирателна активност, без да застрашава позициите на "Възраждане".

План за "преосноваване" на държавата

Петър Петров очерта и мащабната национална програма на своята формация, наречена "1400 - 1600 години България". Основен акцент в нея е преосноваването на държавата чрез приемане на нова Конституция и преминаване към полупрезидентска република по френски модел. Програмата предвижда още значително намаляване на броя на народните представители и излизане на страната от еврозоната.

По отношение на текущата процедура за служебен кабинет, Петър Петров коментира, че пред временно изпълняващия длъжността президент Илияна Йотова има само два варианта за назначаване на премиер – Андрей Гюров или Димитър Главчев.