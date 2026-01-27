  • Instagram
Избраха Мони Николов за разпределител №1 в Русия

Избраха Мони Николов за разпределител №1 в Русия
Симеон Николов беше избран за най-добър разпределител в руското първенство по волейбол. Българският национал спечели 55 процента от гласовете на анкетата. 19-годишният плеймейкър прави силен първи сезон с екипа на "Локомотив Новосибирск".

Николов изпревари Константин Абаев от "Зенит Казан", за когото останаха 23 на сто от вота. На трето място е Роман Порошин от Белогорие с 19 процента.

Между 26 и 29 януари треньорите на отборите в руския шампионат ще определят идеалния състав на полусезона, който ще бъде обявен на 30 януари.

Николов е сребърен медалист от Световното първенство във Филипините през миналата година.

Воденият от българския треньор Пламен Константинов отбор на "Локомотив Новосибирск" се намира на второ място във временното класиране в първенството на Русия.

