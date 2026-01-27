Грипна епидемия в Бургас и Пловдив
Грипната обстановка в страната остава сложна. В Пловдив обявиха грипна епидемия, а от сряда влизат в сила противоепидемичните мерки в областта.
Мярката се налага заради драстичния скок на заболелите от грип - 225 случая на 10 000 души население.
В Бургас пък мерките са в сила до края на работната седмица.
В част от другите области заболеваемостта достига и дори надхвърля епидемичните нива. До момента в предепидемична обстановка бяха София - област, Велико Търново, Русе и Смолян, а към тях се присъединяват Сливен, Търговище, Монтана и Плевен.
На този фон от днес учениците във Варна се връщат в клас, след като грипната епидемия в областта беше отменена. В клас вече са и учениците в Добричко след седмица на дистанционно обучение.
