Времето във вторник: Жълт код за дъжд и сняг, ето за кои области е обявен

Жълт код за дъжд и сняг е обявен за вторник (27 януари).

Предупреждението е в сила за областите Видин, Монтана, Враца, София-област, София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян и Кърджали.

В планинските райони в Западна България ще вали сняг и ще се образува тънка снежна покривка. Вятърът ще е умерен до силен от юг-югоизток, но в западните райони от страната ще се ориентира от запад-северозапад, предимно умерен. Минималните температури ще са от минус 2° - 1° в Северозападна България до 8° - 10° в югоизточните райони от страната, в София – около 2°. Атмосферното налягане ще е значително по-ниско от средното за месеца, но към края на деня ще се повишава.

НИМХ

Преди обяд в западните, а след обяд и в източните райони от страната вятърът ще е от запад-северозапад, умерен до силен и с него ще нахлува студен въздух. С понижението на температурите на много места в Югозападна България и Предбалкана дъждът ще премине в сняг и ще се образува нова снежна покривка. В Горнотракийската низина и Източна България валежите ще са от дъжд. Вечерта от запад валежите ще отслабват, на места временно и ще спират. Максималните температури ще са предимно между 3° и 8°, малко по-високи в Югоизточна България, в София – около 4°.

По Черноморието ще бъде облачно и с валежи от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 10°-12°. Температурата на морската вода е 5°-9°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще бъде облачно, ветровито и с валежи от сняг, под около 1200 метра - от дъжд. Значителни количества ще има в Западна Стара планина и масивите в Югозападна България, а по проходите там ще има условия за виелици и навявания. Ще духа силен и бурен вятър от юг-югозапад, но до вечерта ще отслабне и ще се ориентира от запад-северозапад и с него ще нахлува студен въздух. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – минус 2°.

През нощта срещу сряда облачността от запад ще намалее, вятърът ще отслабне, в отделни райони временно ще стихне и сутрешните температури ще се понижат – минималните ще бъдат от около минус 4° в котловините в Западна България до 4°-5° в Източна. През деня вятърът отново ще се ориентира от юг-югозапад и дневните температури ще се повишат – максималните ще са предимно между 9° и 14°. Преди обяд ще има и слънчеви часове, след обяд от запад ще започне ново увеличение на облачността и през нощта срещу четвъртък от югозапад отново ще завали дъжд, в планините над 1000 m - сняг. В четвъртък ще бъде предимно облачно, в равнинната част от страната - с валежи от дъжд, в планините – от сняг. Повишена вероятност за значителни количества на валежите има на места в Южна България. Минималните температури ще са от около 0° в крайните северозападни райони до 8°-10° в крайните югоизточни, а дневните - от 5°-6° в Западна България до 12°-14° в Централния и Източния Предбалкан, както и в Източна България, където южният вятър ще е умерен.