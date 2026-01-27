Илияна Йотова започва консултации за служебен кабинет

Президентът Илияна Йотова стартира конституционната процедура по назначаване на служебно правителство, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Първият разговор ще се проведе с председателя на 51-вото Народно събрание Рая Назарян на 27 януари, вторник, от 11:00 часа.

Срещата е в изпълнение на член 99, алинея 5 от Конституцията. Това е първата официална стъпка на Йотова в ролята ѝ на държавен глава, след като тя пое поста миналия петък, 23 януари, вследствие на безпрецедентната оставка на Румен Радев.

Търсене на премиер от "домовата книга"

Основната задача пред Илияна Йотова е да избере служебен министър-председател от строго определения кръг лица в основния закон. Сред тях са председателят на парламента, управителят и подуправителите на БНБ, както и ръководството на Сметната палата.

"Очаква се решението на президента кога ще даде старт на процедурата", съобщи БНР по-рано днес, подчертавайки, че от скоростта на тези консултации зависи датата на предстоящите предсрочни парламентарни избори.

Политически залог и нови избори

Анализатори отбелязват, че изборът на премиер ще бъде тест за независимостта на Йотова от нейния предшественик. Междувременно в парламента вече се чуват предложения изборите за 52-ро Народно събрание да се проведат в края на март или веднага след Великден.

С указа за назначаване на служебното правителство президентът ще трябва да обяви и точната дата, на която българите ще излязат отново до урните.