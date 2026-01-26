Само за 12 часа: Две жестоки убийства във Варненско

Прокуратурата във Варна разследва две убийства, извършени по жесток начин на 24 и 25 януари.

На брифинг пред медии, окръжният прокурор на Варна Красимир Конов уточни, че убийствата нямат нищо общо помежду си. Едното убийство е извършено във Варна, а другото – в землището на село Кичево.

Задържани са двама души. Те са обвинени за извършване на убийства по особено жесток и мъчителен начин.

От прокуратурата обявиха, че макар случаят в град Варна да може да бъде определен като битово убийство, за случая в землището на село Кичево доказателствата до момента дават основание да се смята, че е налице предумишъл за извършване на убийството.

Двамата заподозрени са задържани за срок до 72 часа. В момента Окръжният съд във Варна разглежда исканията по образуваните производства за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

По отношение на единия от обвиняемите, с оглед на наличните данни, че е страдал от психично заболяване, предстои разглеждане на дело за настаняването му в специализирано лечебно заведение с цел допълнително изследване и освидетелстване.

Работата по случаите продължава и се очаква в близките дни да има допълнителна информация, включително за мотивите за предумишленото убийство.

За случая във Варна може да се каже, че става въпрос за битово престъпление, свързано с психично заболяване. Става дума за убийство, при което 42-годишен мъж е умъртвил майка си – 62-годишна жена. Има данни, че извършителят е страдал от параноидна форма на шизофрения, поради което предстои неговото освидетелстване. Към този момент мотивът за престъплението не може да бъде категорично определен.

Мотивът за извършеното престъпление се изяснява към момента. Единственото, което е установено до този етап от разследването, е че жертвата и извършителят са се познавали, като отношенията помежду им са били от типа наемател – наемодател. Между двамата са възникнали и определени спорове, които се разглеждат като възможен мотив за деянието.

Жертвата е на 50 години, а обвиняемият за извършването на убийството е на 36 години.

В момента текат активни процесуално-следствени действия по двата случая. Извършва се претърсване на труднодостъпен кладенец с дълбочина около 60 метра с участието на екипи на пожарната, като целта е откриване на веществени доказателства, свързани с престъпленията.

Става дума за различни жертви и различни извършители, като и двете престъпления са извършени с особена жестокост. В двата случая са използвани хладни оръжия – ножове.

Убийството във Варна е определено като домашно и е извършено на територията на Второ районно управление. Другото престъпление е станало извън територията на града – в землището между селата Кичево и Осен. По данни на разследването жертвата там е била добре укрита, а деянието е било предварително планирано и организирано.

Към момента събраните доказателства сочат, че при убийството в землището на Кичево евентуалният извършител е наемателят, като разследването по случая продължава.



