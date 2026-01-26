Нетаняху: Всички заложници са върнати у дома

Израелската армия съобщи в понеделник, че е открила и идентифицирала останките на Ран Гвили, последният заложник, за когото се смяташе, че все още се намира в Газа. Това развитие премахва основна пречка за напредък към следващия етап на примирието, което прекрати войната между Израел и Хамас.

Потвърждението дойде ден след като израелските власти признаха, че войници извършват мащабна издирвателна операция в гробище в северната част на Газа. Премиерът Бенямин Нетаняху определи откриването като голямо постижение и заяви, че Израел е изпълнил обещанието си да върне всички заложници у дома. Той отбеляза, че Гвили, убит по време на нападението, ръководено от Хамас на 7 октомври 2023 г., е бил сред първите отвлечени в Газа по време на атаката, която предизвика войната.

Връщането на всички останали заложници, живи или починали, бе ключов въпрос във фазата на първото примирие. Семейството на Гвили публично призова правителството да не преминава към втората фаза, докато неговите останки не бъдат намерени и върнати. След откриването офисът на Нетаняху обяви, че Израел ще отвори отново контролно-пропускателния пункт Рафа между Газа и Египет, считан от палестинците за важен портал към външния свят. Пунктът е останал почти постоянно затворен от май 2024 г., с кратко отваряне в началото на 2025 г.

Израел и Хамас са под нарастващ натиск от медиаторите на примирието, включително Съединените щати, да преминат към следващата фаза на споразумението, влязло в сила на 10 октомври. Израелските власти многократно обвиняваха Хамас, че забавя предоставянето на информация за последния заложник. Хамас от своя страна твърди, че е предоставил всички налични данни за останките на Гвили и обвини Израел за препятствия при търсенията в зони под израелски контрол. Израелската армия посочи, че операцията е извършена близо до така наречената Жълта линия, разделяща територията.

Атаката на 7 октомври 2023 г. доведе до около 1200 жертви и отвличането на 251 души. Гвили, 24-годишен полицай, известен сред приятели и семейство като Рани, е убит в битка с бойци на Хамас. Преди последното откриване Израел бе получил 20 живи заложници и останките на 27 други от началото на примирието. В замяна Израел върна телата на стотици палестинци в Газа.

Плановете за следващата фаза на примирието включват разполагане на международна стабилизационна сила, създаване на технократично палестинско управление и разоръжаване на Хамас.

Въпреки примирието, насилието продължава. В понеделник израелските сили убиха мъж в квартал Туфах в Газа Сити, според информация от болница Шифа, като той се намирал близо до района на издирвателната операция. Друг мъж загина в източната част на бежанския лагер Бурейдж в централна Газа, съобщи болница Ал-Акса Мартирс, без да се уточняват обстоятелствата около смъртта му.

Министерството на здравеопазването на Газа, което функционира под администрацията на Хамас, посочва, че от 10 октомври израелските сили са убили над 480 палестинци. Организацията води подробни данни за жертвите, които ООН и независими експерти считат за надеждни.

Междувременно Асоциацията на чуждестранните журналисти поиска от Върховния съд на Израел разрешение за свободен достъп на журналистите до Газа, без военно наблюдение. Групата, представляваща десетки международни медии, се опитва да осигури независим достъп повече от две години. Израел забранява на репортери да влизат в Газа самостоятелно след атаките през октомври 2023 г., аргументирайки се, че неограниченият достъп може да застраши както журналистите, така и войниците.

Докато армията позволява ограничени и строго контролирани медийни посещения, Асоциацията заявява пред тричленно съдебно жури, че тези мерки не могат да заменят независимата журналистика. Адвокатите посочват, че тъй като хуманитарните работници имат свобода на движение, журналистите също трябва да имат такъв достъп. Решение се очаква в следващите дни.