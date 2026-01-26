  • Instagram
СО раздава проследяващи устройства за хора с деменция
Темата за изчезналите хора у нас е системен проблем. За последните две десетилетия около 25 хиляди души остават като неразгадани случаи. Особена грижа изискват тези, при които става въпрос за възрастни с когнитивни нарушения или за деца с проблеми.

През 2022 г. Столичният общински съвет реши да се закупят 250 проследяващи устройства за хора с деменция.

"Към момента програмата работи доста активно. Опитваме се да обхванем колкото се може повече нуждаещи се. Раздадени са между 150 и 170 часовници и тракери. Тези устройства са подходящи, тъй като близките могат да се свържат с тях", разказа пред БНР Мария Даскалова, главен специалист в дирекция "Здравеопазване" на Столична община.

Няма изискване за доход, за да бъде предоставено такова устройство, обясни тя в предаването "Хоризонт до обед".

"Единственото изискване е за медицинската документация".

Общината предоставя по програмата и двугодишни карти с интернет, добави Даскалова.

Екипът на дирекцията й е готов да даде необходимата информация на всеки, който се интересува от програмата, подчерта тя.

