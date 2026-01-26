  • Instagram
Млад мъж е в болница след пожар в „Столипиново“

Млад мъж е пострадал при пожар в къща в квартал „Столипиново“ в Пловдив.

Сигналът за поява на пламъци от триетажна жилищна постройка на ул. „Грамос“ е получен на тел. 112 след 9.10 ч. в неделя, съобщават от ОДМВР-Пловдив.

Към адреса незабавно са насочени екипи на противопожарната служба, полицията и спешна медицинска помощ.

Огънят е потушен, а от първоначалния оглед се предполага, че е възникнал заради късо съединение.

В клиника по изгаряния е настанен 25-годишен обитател, според лекарите няма опасност за живота му.

По случая се води досъдебно производство в Шесто РУ.

#"Столипиново"

