Млад мъж е в болница след пожар в „Столипиново“
Млад мъж е пострадал при пожар в къща в квартал „Столипиново“ в Пловдив.
Сигналът за поява на пламъци от триетажна жилищна постройка на ул. „Грамос“ е получен на тел. 112 след 9.10 ч. в неделя, съобщават от ОДМВР-Пловдив.
Към адреса незабавно са насочени екипи на противопожарната служба, полицията и спешна медицинска помощ.
Огънят е потушен, а от първоначалния оглед се предполага, че е възникнал заради късо съединение.
В клиника по изгаряния е настанен 25-годишен обитател, според лекарите няма опасност за живота му.
По случая се води досъдебно производство в Шесто РУ.
