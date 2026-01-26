Трима мъже са обрали златарско ателие в София

Осем месеца след брутален въоръжен грабеж в София, полицията и прокуратурата разкриха извършителите, нападнали златарско ателие на 15 май 2025 година. При акция на 23 януари са задържани трима мъже, двама от които са добре известни на правосъдието, съобщиха на брифинг от Софийска градска прокуратура.

"Единият държи вратата отвътре, другите двама се насочват към щандовете. Един от тях се насочва с вдигнат чук към продавачката", заяви Десислава Петрова, заместник-градски прокурор на София. По думите ѝ, нападателите са проникнали зад щанда, счупили са витрините и са отнели близо 1800 грама злато на обща стойност над 340 000 лева.

Престъплението е извършено около 10:00 часа сутринта. Нападателите пристигнали с краден автомобил, взет непосредствено преди удара. Докато единият пазел входа, останалите действали агресивно, привеждайки в безпомощно състояние собственика и заплашвайки персонала. Малко след бягството им, колата е открита опожарена в района, което е типичен похват за заличаване на следи.

Резултат от разследването

Въпреки осеммесечното издирване, тримата са локализирани и привлечени като обвиняеми едва след мащабни обиски в края на миналата седмица. Двама от задържаните вече са осъждани, което поставя въпроса как лица с подобен профил са останали извън полезрението на властите толкова дълго време след извършване на грабежа. Към момента не е ясно дали откраднатото злато е възстановено на собствениците.