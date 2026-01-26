Област Русе остава в предепидемична обстановка заради продължаващо увеличаване на случаите на грип и остри респираторни заболявания. Това съобщи областният управител Драгомир Драганов след работна среща с директора на РЗИ – Русе доц. Александър Парашкевов.

Данните за изминалата седмица показват, че заболяемостта в региона е достигнала 192.18 на 10 000 души. За сравнение, през предходния период тя е била 189.70 на 10 000 души. Макар властите да определят ръста като "лек", статистиката сочи, че от началото на януари броят на болните се е увеличил трикратно.



"Наблюдава се повишение, но все още сме далече от границата за обявяване на епидемия", обясни доц. Александър Парашкевов. Към момента най-разпространен е грипният щам А, докато тип Б се среща рядко.

Промяна в рисковите групи

Интересна динамика се наблюдава при възрастовите групи. Докато при децата между 5 и 14 години, които доскоро бяха най-засегнати, се отчита лек спад, заболяемостта нараства сериозно при лицата в активна възраст (30-64 години). При най-малките и възрастните над 65 години нивата остават по-ниски.

Кога се очаква пикът?

Здравните власти прогнозират, че най-критичният момент ще настъпи в края на януари или началото на февруари. На този етап не се предвижда въвеждането на допълнителни ограничителни мерки или грипна ваканция за учениците.

Здравните инспектори напомнят на гражданите да избягват масови събирания и да носят защитни маски в болници и аптеки. Лечебните заведения в региона разполагат с необходимите ресурси и са в готовност за евентуална по-тежка грипна вълна.