Причината за пожара, при който загинаха едногодишни близначета е самозапалил се комин

От пожарната заявиха за bTV, че причината за пожара в с. Липница, при който загинаха две едногодишни близначета, е неправилно боравене с печка на твърдо гориво и самозапалил се комин.

По първоначални данни огънят е тръгнал от комина, но не е изключено да е бил провокиран от късо съединение в ел. инсталацията.

От началото на отоплителния сезон – 1 октомври, във Врачанско са станали 41 пожара, като 10 от тях са със значителни материални щети, но при 31 от тях причината са самозапалили се комини.

Двете деца, които са на 1 гозина и 11 месеца, загинаха при пожар във врачанското село. Трагедията е станала във вчерашния следобед, когато бавачката на двете близначки излязла от къщата, за да донесе дърва, докато те спели. Когато се върнала, къщата вече горяла. Успяла да извади едното момиченце, но то било издъхнало. При опит да спаси другото дете, се е срутил покривът. Пожарникари са се борили близо 8 часа с пламъците, обхванали горящата къща.

Загиналите деца са били отглеждани от бавачката, родителите им са разделени, а бащата и бабата са в чужбина.