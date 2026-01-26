ЕС одобри пълна забрана на руския газ до 2027 г., засилвайки енергийната си независимост

Съветът на Европейския съюз официално одобри поетапна забрана за внос на руски втечнен природен газ (LNG) и газ по тръбопроводи, като мерките ще бъдат напълно въведени до следващата година, съобщи Съветът на 26 януари. Решението е част от стратегията на ЕС за премахване на зависимостта от руски изкопаеми горива след пълномащабното нахлуване на Москва в Украйна през 2022 г.

Според новия регламент забраната влиза в сила шест седмици след официалното му публикуване. Пълна забрана за вноса на руски LNG ще бъде наложена в началото на 2027 г., докато газът по тръбопроводи ще бъде окончателно блокиран през есента на същата година. Държавите членки на ЕС ще трябва да проверяват произхода на целия вносен газ и да представят национални планове за диверсификация до 1 март 2026 г.

Регламентът предвижда строги санкции при неспазване. Физическите лица могат да бъдат глобявани от 2,5 милиона евро (≈ 4,9 млн. лв.), а компаниите – до 40 милиона евро (≈ 78,5 млн. лв.) или до 3,5% от общия годишен световен оборот на компанията, или 300% от стойността на конкретната сделка.

Обявлението следва решението на ЕС от октомври 2025 г. за постепенно прекратяване на всички вноси на руски изкопаеми горива до края на 2027 г., като вносът на LNG трябва да бъде ограничен преди крайния срок. Между 2021 и 2025 г. ЕС е намалил вноса на руски газ с 75%, въпреки че остава най-големият купувач на руски газ по тръбопроводи и LNG. През последните години вносът на руски втечнен морски газ нарасна, докато доставките по тръбопроводи спаднаха заради войната.

Американският президент Доналд Тръмп изрази подкрепа за прехода на Европа към независимост от руски LNG, призовавайки страните да се насочат към доставки на американски газ. Кипърският министър на енергетиката и търговията Михаел Дамианос приветства решението, като заяви: „От днес енергийният пазар на ЕС ще бъде по-силен, по-устойчив и по-диверсифициран. Отделяме се от вредната зависимост от руския газ и правим голяма крачка, в дух на солидарност и сътрудничество, към автономен Енергиен съюз.“