Обилни валежи: Част от ски зоната в Пампорово е затворена

Част от ски зоната в Пампорово е затворена заради лоши метеорологични условия, казаха за БТА от Планинската спасителна служба. Заради обилните валежи от дъжд не работят 2, 3, 4, 5 и 5а. Останалите, по-равни трасета, са отворени.

Снежната покривка е около 15 сантиметра. Лифтовете в курорта работят.

Днес за областите Смолян и Кърджали е обявен оранжев код за обилни валежи.