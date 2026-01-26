Чуждестранни медици спасяват болницата в Перник от кадрови колапс

МБАЛ "Рахила Ангелова" в град Перник се опита да овладее тежката кадрова криза, като назначи 14 лекари от Индия, Судан, Сомалия, Турция и Иран. Чуждестранните медици вече работят в ключови отделения като педиатрия, инфекциозни болести, кардиология и неврология, съобщи директорът на лечебното заведение д-р Явор Дренски, предаде NOVA.

Привличането на екипа е станало чрез посредническа агенция, след което болницата проактивно е потърсила още кандидати. Към момента деветима от лекарите са от Индия, а останалите петима са от други страни от Близкия изток и Африка.

Въпреки оптимизма на ръководството, езиковата бариера остава сериозен фактор. Директорът д-р Явор Дренски призна, че нивата на владеене на български език са различни. Поради тази причина за всяко дежурство е осигурен наставник, който да помага при комуникацията с пациентите и попълването на медицинските протоколи.

"Моят ментор д-р Стойчева ми помага във всичко – от протоколи до специфични процедури като тромболиза", сподели д-р Ален от неврологичното отделение. Той и колегите му използват предимно английски език за комуникация с персонала и се опитват да говорят на български с пациентите.

Кадровата криза – решена или само отложена?

Според д-р Явор Дренски всички позиции в болницата вече са заети, включително тези за специализанти, и недостигът на кадри е преодолян. Въпросът обаче остава дали това не е само временно решение на системния проблем с изтичането на български медици към чужбина и частния сектор.

Младите чуждестранни лекари работят в Перник от средата на миналата година. Макар част от тях да изразяват желание да останат в България заради качественото образование и клинични практики, историята на българското здравеопазване показва, че много чуждестранни кадри използват страната ни като трамплин за кариера в Западна Европа.