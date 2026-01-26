  • Instagram
И Пловдив ще обяви грипна епидемия – от 28 януари

Здравната инспекция в Пловдив препоръчва да се обяви грипна епидемия от сряда – 28 януари, съобщи кореспондентът на bTV в региона. Мярката се налага заради драстичния скок на заболелите от грип.


Преустановяват присъствените занятия в училищата, обяви директорът на инспекцията д-р Аргир Аргиров. Дали учениците ще минат на онлайн обучение, или ще излязат в грипна ваканция, предстои да се произнесе инспекторатът по образование в Пловдив, допълни той.

Областният оперативен щаб за борба с грипа се събира на заседание този следобед, на което ще бъде взето окончателно решение относно мерките.

Междувременно от днес учениците в Добричко се връщат в клас след седмица на дистанционно обучение.


Грипната епидемия в областта не беше удължена и така всички временно преустановени дейности се възстановяват и ще функционират в нормален режим. За последната седмица се отчита спад в заболеваемостта от грип и остри респираторни заболявания в областта.


Въпреки подобрената епидемична обстановка, здравните власти препоръчват на гражданите да продължат да спазват основни превантивни мерки – избягване на събирания с много хора, носене на защитна маска на места със струпване на хора и редовна дезинфекция.

Във Варна до днес включително са в сила противоепидемични мери. Такива има и в Бургас до петък.

#грип

