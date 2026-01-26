Трагедия в Липница: Шест деца е имало в къщата по време на пожара, при който загинаха близнаци

Шест деца е имало в къщата, в която загинаха близначки на година и половина в село Липница.

Кметът на селото Румен Шопов разказа пред БТА, че освен двете момиченца в семейството има още четири деца, на възраст между четири и осем години, родителите им работят в чужбина, а за децата се грижат гледачки. По думите на кмета по време на инцидента в къщата освен децата е бил дядо им и поне една от гледачките. Те са успели да спасят по-големите деца, едната от близвачките също е изнесено, но мъртво. Другото не са успели да го изнесат, защото огънят е бил вече много силен и покривът се е срутил.

„Децата бяха добре обгрижвани, аз съм ходил и със социалните, които идваха да ги проверяват. В момента са настанени при съседи. Каквото зависи от нас ще им помогнем“, обясни Шопов, допълвайки, че семейството ще бъде записано и към социалната кухня. Според кмета на селото пожарникарите са пристигнали бързо.

Близначки на година и един месец са загинали при пожар в село Липница, община Мизия, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Враца. Сигнал за огъня е подаден 15:15ч. в РУ-Оряхово. От извършения оглед са открити телата на двете деца.

Причините за пожара са неправилно боравене с печка на твърдо гориво и самозапалил се комин, посочват от полицията. По случая е образувано е досъдебно производство.