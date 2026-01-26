НАП проверява сигнал за скок в цената на капки за колики в София

Националната агенция за приходите (НАП) започна масирани проверки за необосновано повишение на цените на лекарства в страната. Повод за инспекциите станаха множество сигнали от граждани за рязък скок в цената на капки за колики в столична аптека, съобщиха от приходното ведомство.

"Сигналът е за повишение в цената на конкретен вид капки за колики – от 26 лева през декември до 34,79 лева към настоящия момент", заяви Владислав Илиев, началник на отдел „Оперативни дейности“ в НАП. Инспекцията е извършена съвместно с екипи на Комисията за защита на потребителите (КЗП) в квартал "Люлин" в София.

От началото на кампанията за спазване на Закона за въвеждане на еврото са извършени над 4500 проверки в цялата страна. До момента са съставени 286 акта за административни нарушения, а издадените наказателни постановления са на обща стойност над 360 000 лева. Инспекторите следят приоритетно хранителни магазини, аптеки, фитнес центрове и платени паркинги.

Търговците, при които е установено повишение, ще трябва да представят официални документи и икономическа обосновка за промяната в цените. Според правилата те разполагат с пет работни дни, за да докажат, че поскъпването се дължи на обективни фактори, а не на спекула покрай новата валута.

Риск от тежки глоби

При установяване на необосновано увеличение на цените НАП ще налага тежки санкции. За първо нарушение по Закона за въвеждане на еврото глобите варират между 5000 и 100 000 лева. При повторно нарушение санкцията може да достигне до 200 000 лева, припомниха от агенцията.

От началото на годината в НАП са постъпили над 2000 сигнала от потребители. В случаите, в които няма промяна в разходите за енергия, вода или работни заплати, всяко увеличение на крайната цена се счита за нарушение.