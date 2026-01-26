  • Instagram
Експерт: Бъдете винаги нащрек, когато пазарувате онлайн, ползвайте карти с лимит
Онлайн пазаруването е една от най-удобните форми за пазаруване, но винаги трябва да бъдем нащрек за евентуални измами. Този съвет даде за Радио Варна и предаването "Новият ден" експертът по киберсигурност Обретен Обретенов.

Основните грешки на клиентите се получават не от незнание, а от невнимание, а един от главните фактори за това се оказва бързането и пазаруването на автопилот. Обретенов подчерта:

Винаги, когато се пазарува онлайн, трябва първо да проверим дали сайтът е легитимен и дали името му е изписано правилно. Ако пазаруваме с карта, нека използваме такава с лимит, а виртуалната карта е най-удачният вариант. Златно правило е да се доверяваме на интуицията си и винаги да проверяваме всички сайтове за сигурна връзка.

Едно от най-важните неща, които трябва да направим, ако станем жертва на онлайн измама, е да се свържем веднага с представител на нашата банка и да съобщим за проблема, посъветва още Обретен Обретенов.

