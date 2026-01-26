Опашка за първото юбилейно евро се изви пред БНБ

Опашки от граждани се извиха под дъжда пред Българската народна банка (БНБ) в София тази сутрин, 26 януари 2026 година. Причината за напрежението е пускането в обращение на първата колекционерска монета в евро, откакто страната ни официално прие единната валута, съобщи БНР.

"Това е първата колекционерска монета, откакто страната ни се присъедини към еврозоната", потвърдиха от националното радио.

Туристически справочници и пътеводители

Монетата е посветена на "125 години електрически трамвай в България" и се продава за 144 евро, което се равнява на 281.64 лева. Въпреки че номиналната ѝ стойност е едва 10 евро, колекционери и спекуланти чакаха часове, за да се сдобият с ценното сребро. Важно уточнение от централната банка е, че монетата е законно платежно средство единствено на територията на България, но не и в другите държави от еврозоната.

Технически характеристики и дефицит

Художественият проект е дело на Светлин Балездров. Монетата е изработена от сребро с най-висока проба 999/1000 и тежи 23.33 грама. Тиражът е силно ограничен – едва 5000 броя, което наложи и строги правила при продажбата. Всеки клиент може да закупи само по една бройка, като за покупка от името на друг човек се изисква нотариално заверено пълномощно.

На лицевата страна е изобразена стара градска лампа и емблемата на БНБ, а на гърба – първият електрически трамвай, тръгнал по улиците на София през 1901 година.

Краят на лева

Пускането на юбилейната емисия съвпада с началото на последната седмица, в която левът все още може да се използва за разплащания в търговската мрежа. От следващия месец еврото ще остане единствената валута в обращение, като обмяната на стари банкноти ще продължи в банките и пощенските клонове при определени условия.