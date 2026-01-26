САЩ: Протести срещу имиграционните след поредната езкекуция на улицата

Мащабни протести обхванаха и Чикаго, след като смъртоносната стрелба по американски гражданин от федерални имиграционни служители засили гнева в цялата страна срещу строгата имиграционна политика на администрацията на Доналд Тръмп.

Въпреки минусовите температури, снега и заледените улици, хиляди демонстранти излязоха по централните улици и в центъра на Чикаго, за да осъдят действията на Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ (ICE). Протестите последваха убийството на 37-годишния Алекс Прети в Минеаполис – медицинска сестра в интензивно отделение и американски гражданин, който беше застрелян от федерални агенти при инцидент в края на миналата седмица. Демонстрантите настояват ICE и Граничната служба да бъдат изтеглени от Минеаполис, Чикаго и други градове в страната.

Federal agents in Minneapolis wrestled Alex Pretti to the ground and secured the handgun he was carrying moments before shooting him multiple times, according to a Washington Post analysis of video footage.



Read more: https://t.co/gs55sapKJH pic.twitter.com/0LwulTgqLy — The Washington Post (@washingtonpost) January 25, 2026

Протестиращите настояват и за повдигане на обвинения във връзка с по-ранния случай, при който на 7 януари 37-годишната Рене Гуд беше застреляна и убита в автомобила си от имиграционен служител. Коалицията „Faith Over Fear“ призова жителите на Илинойс да изразят солидарност с Минеаполис, а говорители на протестите в Чикаго, включително кметът Брандън Джонсън, настояха за отговорност и справедливост за двете жертви.

„Не приемаме ICE да нахлува в кварталите ни и да разкъсва семейства. Не приемаме ICE да убива и прострелва невинни хора без последствия“, заяви Джонсън по време на протестите.

Безредиците идват на фона на засилващо се национално внимание към агресивната имиграционна политика на администрацията на Тръмп. Бившите президенти Барак Обама и Бил Клинтън направиха редки публични изявления, призовавайки американците да защитят демократичните ценности, след като това беше вторият случай в рамките на седмици, при който американски гражданин е убит от имиграционни агенти в Минеаполис. Тръмп от своя страна обвини ръководството на Демократическата партия за това, което определи като „хаос“ в града.

Според федералните власти Прети е бил застрелян в събота по време на конфронтация на заледен път. Официалната версия гласи, че той е възнамерявал да нарани агентите и че у него е било открито огнестрелно оръжие. Видеозаписи, широко разпространени онлайн и проверени от американски медии, обаче показват, че Прети не е извадил оръжие. Кадрите изглежда показват как агентите го напръскват със спрей, повалят го на земята и откриват огън в рамките на секунди.

Стрелбата се случва по-малко от три седмици след убийството на Рене Гуд при сходен инцидент в Минеаполис. И в двата случая представители на администрацията първоначално защитиха действията на служителите. След като високопоставени представители описаха Прети като „убиец“, родителите му разпространиха изявление, в което обвиниха правителството, че разпространява „отвратителни лъжи“ за сина им.

Тръмп допълнително изостри напрежението, обвинявайки демократичното ръководство на Минесота, че отказва да сътрудничи с ICE. В публикация в платформата Truth Social той написа, че „градовете и щатите убежища, управлявани от демократите“, носят отговорност за смъртните случаи. „Двама американски граждани загубиха живота си в резултат на този хаос, създаден от демократите“, добави той.

Общественото възмущение продължава да расте. В Минеаполис демонстранти носеха плакати с надписи „Be Pretti, be Good“, докато скандираха призиви за незабавното изтегляне на ICE. Барак Обама и съпругата му Мишел заявиха, че смъртта на Прети трябва да бъде „събуждащ сигнал“ за разпадането на основни американски ценности. Бил Клинтън отиде по-далеч, обвинявайки администрацията, че създава среда, в която мирни протестиращи биват арестувани, бити, обгазявани и в крайни случаи – убивани.

„Всичко това е недопустимо“, заяви Клинтън, призовавайки американците „да се изправят и да се борят“, като предупреди, че загубените свободи може никога да не бъдат възстановени.

Заместник-министърът на правосъдието на САЩ Тод Бланш заяви в неделя, че е необходимо разследване на убийството на Прети. Въпреки че представители на администрацията защитиха замесения служител, Тръмп отказа в кратко интервю за The Wall Street Journal да каже дали стрелбата е била оправдана, заявявайки единствено, че властите „преглеждат всичко“. Няколко републикански сенатори също призоваха за пълно и прозрачно разследване и сътрудничество с местните власти. За разлика от това, при разследването на смъртта на Гуд федералните власти по-рано изключиха местните следователи.

Губернаторът на Минесота Тим Уолц публично предизвика Тръмп по време на брифинг, като попита какви стъпки ще бъдат предприети за изтегляне на федералните агенти от щата. Междувременно бизнес лидери от около 60 компании със седалище в Минесота, включително Target и General Mills, подписаха открито писмо с призив за незабавна деескалация и по-добра координация между институциите.

Федералното присъствие в Минеаполис продължава от седмици и последва публикации в консервативни медии, твърдящи за измами в сомалийската имигрантска общност – обвинения, които Тръмп многократно е повтарял. Минеаполис има една от най-големите сомалийски общности в САЩ. Главният прокурор на Минесота Кийт Елисън отхвърли оправданията на администрацията, заявявайки, че операцията няма нищо общо с финансови престъпления. „Ако ставаше дума за измами, тук щяха да са съдебни счетоводители. Вместо това по улиците ни се изпращат въоръжени, маскирани мъже“, каза той.

След началото на операция „Metro Surge“ жителите организираха квартални патрули, носейки свирки, за да предупреждават за присъствието на ICE, и създадоха мрежи за помощ, които доставят храна на мигрантски семейства, страхуващи се да напуснат домовете си. Понякога се стигаше и до сблъсъци между служители и протестиращи.

В петък около 50,000 души маршируваха из Минеаполис при температури около минус 25 градуса по Целзий, събирайки се в и около залата Target Center в една от най-големите демонстрации в града от години. Индианският активист Вин Дион, който се обърна към множеството с традиционно песнопение, противопостави мирния протест на убийството на Прети на следващия ден. „Показахме единство и сила, а на следващата сутрин ICE уби един от нас“, каза той.

Свидетелства на очевидци и видеозаписи продължават да подкопават официалната версия. На пресконференция в неделя командирът на Граничната служба Грегъри Бовино отказа да изясни дали Прети изобщо е насочвал оръжие. Адвокатът по граждански права Джеймс Кук, който оказва безплатна правна помощ на семейства, засегнати от акции на ICE, заяви, че публично разпространените видеа подкопават твърденията на администрацията и оформят общественото мнение.

Гневът вече променя ежедневието в Минеаполис, където протестиращите скандират „No more Minnesota nice“ (Стига толкова добра Минесота) отхвърляйки традиционния образ на щата като тих и учтив. Жителите описват повишена тревожност, избягват определени улици и следят за неотбелязани автомобили. Мнозина казват, че постоянното присъствие на федерални агенти е подкопало усещането им за сигурност и свобода.

Някои протестиращи се страхуват от по-нататъшна ескалация. Джуди Леви, медицинска сестра и доброволец, наблюдаващ действията на ICE, каза, че се опасява, че администрацията търси конфронтация, която да оправдае извънредни мерки. В същото време тя изрази гордост от реакцията на общността, правейки паралели с протестите след убийството на Джордж Флойд.

За мнозина протестите надхвърлят рамките на имиграционната политика. Активисти казват, че те отразяват по-широка борба за гражданските свободи, солидарността в общността и смисъла на гражданството. Както каза Дион, за жителите на Минесота защитата на съседите е част от тяхната идентичност, дори при екстремни условия. „Ако това означава да дадем пример на останалата част от страната“, каза той, „тогава точно това ще направим“.