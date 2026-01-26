Илияна Йотова започва консултации за служебен премиер

Президентът Илияна Йотова започва днес, 26 януари 2026 година, официални консултации с потенциалните кандидати за служебен министър-председател. Процедурата се задвижва след драматичните политически събития от миналата седмица, при които Румен Радев напусна "Дондуков" 2, за да започне свой политически проект, съобщи NOVA.

"Време е конституционната рулетка да продължи, за да осигурим стабилност до провеждането на изборите", коментираха източници от президентската администрация.

Въпреки началото на разговорите, изборът пред държавния глава е силно ограничен. Голяма част от личностите, включени в т.нар. "домова книга", вече изразиха категоричен отказ да заемат поста. Сред тях са председателят на Народното събрание Рая Назарян, управителят на Българската народна банка Димитър Радев и омбудсманът Велислава Делчева.

Това поставя Илияна Йотова в сложната ситуация да търси съгласие сред малкото останали варианти, докато политическите партии настояват за бързо насрочване на датата за предсрочните парламентарни избори.

Пътят към изборите

Според новите правила, след като бъде избран служебен премиер, той ще трябва да предложи състав на кабинет. Едва след неговото назначаване с указ ще стане ясна и точната дата на вота. Анализатори предупреждават, че всяко забавяне в този процес може допълнително да изостри напрежението между политическите сили, които вече са в неофициална предизборна кампания.