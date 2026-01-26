Последна седмица на плащане в лева

Започва последната седмица, в която българският лев може да се използва за директни плащания в търговската мрежа. От 1 февруари 2026 година – неделя, единственото законно платежно средство в страната остава еврото. Въпреки края на двойното обращение, магазините са длъжни да поддържат двойни етикети на стоките до август 2026 година, съобщиха от Министерството на финансите.

"Едномесечният срок за двойно обращение няма да бъде удължаван", категорични са от ведомството. Решението цели да ограничи логистичните трудности за бизнеса, който в момента е принуден да поддържа наличности в две валути едновременно.

Дори и след като левът спре да бъде приеман в магазините, гражданите няма да загубят парите си. До края на юни 2026 година банкноти и монети могат да се обменят без такси във всички търговски банки и в клоновете на "Български пощи" в малките населени места.

След този период банките имат право да въведат такси за услугата. Българската народна банка (БНБ) обаче ще продължи да обменя левове за евро безплатно и в неограничени количества завинаги.

Внимание за измами и фалшиви банкноти

МВР предупреждава за зачестили опити за измами в последната фаза на прехода. Криминалистите съветват гражданите да не обменят пари "на ръка" и да внимават за реквизитни банкноти, които имитират новата валута. При плащания в лева през тази седмица търговците са длъжни да връщат рестото единствено в евро, за да изтеглят старата валута от обращение.