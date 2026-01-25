  • Instagram
Запали се автобус с 21 пътници, пътувал от България за Турция

Запали се автобус с 21 пътници, пътувал от България за Турция

БГНЕС
Автобус с 21 пътници, пътуващ от България за турския град Измир, се е запалил на площадка на ГКПП „Капъкуле“, информира турската информационна агенция Демирйорен. Няма информация за пострадали пътници.

Когато пристигнал на пункта, автобусът бил обхванат от пламъци като огнено кълбо, като причината за това засега не е известна, посочва агенцията. Шофьорът забелязал огъня и пътниците излезли от автобуса.

Екипи на пожарната в Одрин са пристигнали на мястото на инцидента и са потушили пожара, но автобусът е изгорял напълно, информира още Демирйорен, цитиран от БТА.

Властите в Одрин са започнали разследване на причините за инцидента.



