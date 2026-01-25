  • Instagram
Пейчо Кънев представя книгата си „Лудите кучета на лятото”

На 27 януари в клуб Петното на Роршах - Пловдив, поетът Пейчо Кънев гостува на Литературен салон Spirt & Spirit с книгата си „Лудите кучета на лятото” (изд. „Жанет 45”).

Пейчо Кънев (1980) е поет, преводач и редактор. Автор е на 12 книги с поезия и един сборник с разкази, издадени в България, САЩ и Индия. Има множество публикации в литературни списания и антологии в САЩ, Великобритания, Канада, Австралия, Индия и други страни.

Превел е от английски език 40 книги. Сред преводите му изпъкват Нобеловите лауреати Сол Белоу, Дж. М. Кутси и Ърнест Хемингуей. За себе си твърди, че е „единствено поет, а всички други неща, с които се занимава, са приятно допълнение“.

За книгата:

"Директна и сурова поезия, в която болката се понася без хленч, думите са остри, а самотата е истинска. Любовта и ранимостта остават приглушени, но въздействат – меланхолни като „дългите слънчеви следобеди“ и „лятна рокля покрита с цветя“, мокра от топлия дъжд."
~ Силвия Чолева

"Има някакъв порив към отрешеност, към желанието рязко да напуснеш света, в поезията на Пейчо Кънев, подир чието олюляване и изнасяне отвъд хоризонтите на предела моралният императив се връща върху същността на този свят – още по- радикален, тежък и категорично безкомпромисен."
~ Ивайло Иванов

Събитието във Фейсбук:

https://www.facebook.com/events/664115873394535

