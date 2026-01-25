Напрежение в "Кроношпан" във В. Търново -от РИОСВ пломбираха линията за ПДЧ

В присъствието на полиция Регионалната екологична инспекция сложи пломби и спря линията за плочи от дървесни частици в завода на "Кроношпан" във Велико Търново.

Това породи напрежение и два часа екологичните инспектори заедно с управителите на компанията бяха пред портала на предприятието. В завода остава да пуши коминът от турбината за отопление.

Преди еколозите да влязат в завода, линията за ПДЧ беше спряна доброволно, защото изтече седемдневният срок, в който дружеството се ангажира да направи това.

Два часа от "Кроношпан" не пускаха екоинспекторите за направят пломбирането, за което бяха дошли. Поканиха ги да влязат и да се уверят, че линията, която е над 60% от производството на предприятието, вече не работи.

Еколозите и полицията влязоха в завода и отново възникна напрежение между директора на РИОСВ Велико Търново Станислав Станчев и единия от управителите на завода Асен Ников.

"По принудителната административна мярка трябва да се извърши пломбиране на инсталацията за ПДЧ до вземане на мерки във връзка с миризмите", заяви Станчев. "Ще се консултираме с нашите адвокати какво се прави при напълно незаконно действие на служители на държавната администрация, които не зачитат решенията на съда", отговори Ников.

Принудителната административна мярка е заради незаконното изпускане на миризми от завода.

Заповедта беше обявена за незаконосъобразна от Бургаския административен съд, предстои екологичната инспекция да обжалва пред Върховния административен съд.

Ръководството на "Кроношпан" също ще обжалва, но акта на пломбирането.

Оловни пломби бяха сложени на електропреносната и на газоразпределителната мрежа, които захранват производството на ПДЧ. Другата линия за МДФ не работи заради липса на суровина.

Засега работници няма да се съкращават, от утре те са на работа за дейности по профилактика на съоръженията, поясниха от управата на "Кроношпан".