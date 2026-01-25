Затвориха любимия пазар на нашенци в Одрин

Любимият на българските търговци и клиенти Улус пазар в Одрин е затворил внезапно, съобщават местни медии, цитирани от Флагман. Общината е загубила окончателно делото за собствеността върху терена задарид натрупан дълг към Турския институт за социално осигуряване (SGK).

Решението остави без работа близо 400 търговци и предизвика сериозно напрежение в местната общност.

Недоволните се събраха пред сградата на общината с искане пазарът да бъде отворен отново възможно най-скоро, но това едва ли ще се случи, защото ситуацията този път изглежда много по-различна от тази през септември, когато тържището отново бе затворено.

„Това решение ни нанася тежък удар – пазарът е нашият основен източник на доходи и ежедневно привлича хиляди посетители, особено от България“, заявиха търговци, цитирани от местни медии. Снимка: Фейсбук

По думите им Улус пазар има ключово значение за чуждестранните гости от Европа и за граничния трафик. Те настояват местната власт да намери друг начин за уреждане на задълженията си, който да позволи пазарът да продължи да работи под общинско управление.

Предложението среща подкрепа както от бизнес общността, така и от част от посетителите, за които Улус пазар беше не просто място за пазаруване, а утвърдена част от уикенд пътуванията до Одрин.