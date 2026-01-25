  • Instagram
От утре: Блокади и по западната ни граница

Превозвачи от Сърбия, Черна гора и Босна и Херцеговина готвят от утре блокада на граничните пунктове със страни от Шенгенското пространство, която ще засегне и българската граница.

Каква е причината за недоволството и как ще се отрази на българските превозвачи, които вече претърпяха сериозни загуби заради блокадите на гръцките фермери?

Причината за блокадата, която се очаква утре, е въвеждането на европейското правило „90 на 180“ – тоест професионалните шофьори от трети страни могат да пребивават в ЕС само 90 дни в рамките на 180 дни.

Правилото влиза в сила от 10 април като част от Европейската система за вход и изход.

Сдруженията на превозвачите предупреждават, че мярката прави работата на шофьорите практически невъзможна. Това потвърждават и от Съюза на международните превозвачи, като посочват, че утрешният протест ще доведе до значителни загуби за транспортните фирми и ще продължи до 2 февруари.

Превозвачите съветват своите колеги да използват алтернативни маршрути през други страни, което обаче ще увеличи разходите и допълнително ще натовари сектора.

Емил Николов - експерт, Съюз на международните превозвачи: "Това се случва заради въвеждането на европейската система, която касае всички граждани от трети страни, които в рамките на 180 дни имат правото на престой само на 90 дни, което като лимит за транспортните работници, водачите на товарни автомобили от трети страни е много кратък период и те няма как да го спазват."

"Идеята е да бъдат приети като трансгранични работници, а не като общо основание туристи. Заради заобикалянето ще има и загуби", заяви той пред БНТ.

#превозвачи #блокада #Черна гора #Сърбия #Босна и Херцеговина

