Даниел Митов: България има възможност да влияе на Съвета за мир

Когато намалее напрежението около Гренландия ще видите, че и други европейски държави ще се присъединят към Борда за мир. България има възможност да влияе отвътре като държава, подписала хартата и като разумен европейски глас, каза вътрешният министър в оставка Даниел Митов, зам.-председател на ГЕРБ и бивш външен министър, в интервю пред БНР.

"Правителството има всички правомощия и президента Румен Радев го каза, "работете до назначаването на служебното правителство". Служебно правителство би трябвало да не поема такива решения. Решението за Борда на мира подлежи и на ратификация в НС. Ние като хора, гледащи малко по-напред и Николай Младенов, заема сериозен пост, бил е външен министър на България с кариера, довела го дотук, това е знак за качество, не само за него но и спрямо България", обясни Даниел Митов.

Той заяви, че премиерът в оставка Росен Желязков, да подпише хартата на Борда за мир в Давос, е изпълнил взето решението на Министерски съвет:

"Решението е легитимно. Ясно е защо го правим – когато се формира сериозна, геополитическа инициатива под американска инициатива е по-добре да си на масата, отколкото част от менюто. Второ - да не се включиш в такъв момент не е неутралитет, а самоизключване. България в момента е част от нещо, което очевидно ще се развива в бъдеще и може да влияе на решенията и подхода. Ние продължаваме да подкрепяме Украйна да се защитава, от друга страна САЩ е наш геополитически сътрудник и не може да бягаме."

В предаването "Неделя 150" Даниел Митов направи и отчет за резултатите на МВР, постигнати под негово ръководство за година.

"Работата на МВР и която, и да е институция, се оценява през резултати и цифри. Опозицията естествено имаше за задача да атакува и руши доверието, оставете ме мен, но МВР не е на една или друга партия, трябва да бъде устойчива във времето и да се гради доверие, а не да се руши. От ден първи има критики с казуси от 2024 г. и са приписвани, на сегашното управление", коментира вътрешният министър в оставка.



И допълни:

"Нека да си кажем какво е направено за година, колкото и недостатъчна да е. От самото начало на това правителство президентът свика Консултативен съвет за национална сигурност по темата за борба с наркотици. А не беше я повдигал от 2021 г. МВР тогава и другите служби, заработиха като едно координирано звено и резултатите са налице. Количеството иззето в България кокаин е 34.1 пъти повече от 2021 г., 12 пъти повече спрямо 2022 г. и 8 пъти спрямо 2023 г. Канабисът е 5,2 пъти повече заловен от 2022 г., 3,4 пъти повече от 2023 и 1,5 пъти повече от 2024 и забелязваме ръст на случаите с разпространението на фентанил."

Даниел Митов благодари на американските и британските партньорски служби за сътрудничеството и ползотворната работа за залавянето на фентанил през България – 5 кг за 2025 г.

"С американските и британските партньори направихме т. нар. Специализирана оперативна група, по модела на САЩ, за анализ и противодействие на изпирането на пари. Тази група тепърва започва да работи за подобряване на резултатите. Освен МВР в нея са ДАНС, прокуратура, Митници, НАП и всички влизат в координирани действия. Звеното ще е базирано в ГДНП, това е институционално действие, което цели да ни извади от т. нар. "сив списък"", обясни вътрешният министър Митов.

Относно закриването на КПК и преминаването на архива и служители към ГДБОП, той обясни кога и как ще стане:

"Каквото реши законодателят и дебатът в НС. ГДБОП има готовност за структуриране на подобен отдел, но имаме проблем с чисто физическото настаняване на тези хора, защото не знаем колко хора са. Щатът е секретен, за тези хора в момента няма обезпечаване. Но нека да е ясно, че имаме готовност." Той категорично отрече твърдението на ген. Атанас Атанасов от ПП-ДБ, че с дребен шрифт пишело, че документи по неприключили дела ще се унищожават. И призна, че той лично не е чел дребния шрифт в приетото на първо четене закриване на КПК.

Митов изрази мнението, че е рано да се коментира слизането на Румен Радев на политическия терен:

"Единствено знаем, че Радев не е президент. Дали ще прави партия, ще оглави съществуваща партия или коалиция, с каква програма ще излезе, какви послания, дневен ред, няма как да знаем."