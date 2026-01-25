  • Instagram
Ултрас на "Левски" загина във войната в Украйна

Голяма трагедия разтърси синята общност – още един млад привърженик на "Левски" е загубил живота си по време на военния конфликт в Украйна.

Тъжната новина бе съобщена от ултрас фракцията "София Запад" в социалните мрежи, без да се разкриват подробности около обстоятелствата на смъртта или самоличността на загиналия.

"Организацията ни скърби. Загубихме един млад, смел и обичан наш брат. Почивай в мир, Мишо. Никога няма да бъдеш забравен", се казва в публикацията във Facebook.

"Вече са заедно със Светльо! Слава на героите", гласят коментарите под поста.

Визират 31-годишния Светослав Славков, който загина в началото на 2024 г. по време на битката в Купянск, Украйна.

