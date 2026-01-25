Вдовецът на Алена: Тя знаеше ден по ден бъдещето на човечеството до 3000та г.!

На 26 януари Светлана Тилкова – Алена ще отбележи първия си небесен рожден ден. Прочутата астроложка напусна този свят в средата на ноември 2025 г., предсказвайки сама за себе си, че ще отлети в съня си.

„Питат се разни хора: „Как може след смъртта си Алена да прави хороскопи”?! Може ли човек от отвъдното да подава към вестници и към Би Ти Ви посланията на звездите?! Човек не може, това е сигурно! Но когато говорим за Алена, нещата стоят съвсем различно. Всички, които поне малко я познават, знаят, че тя винаги е работила с години напред. От средата на 2025 г. Светла вече работеше за 2027-а. Всичките й прогнози, изчисления, категорични мнения и насоки за развитие бяха за хора и организации извън България, там, където се кове глобалното развитие на планетата.

Тя бе сред малцината на върха на световната пирамида на астрологичното знание като член на Световното астрологично дружество. В това скрито, без да е тайно общество, глобалните и локалните прогнози, съвети и тълкувания на удостоените с покана са наблюдавани в продължение на години. След приемане на поканата и преди записването на името на астролога в това малко общество, той е длъжен да положи кръвна клетва. Ако се питате защо, отговорът е ясен - съвета на тези хора има силата да тласне човечеството чрез действията на политическите водачи в посока, която може да е възход, но и деградация.

Тези съвети никога не стават обществено достояние и не би могло да бъде другояче.

Преди 3 или вече 4 години Алена написа, че с настоящото си управление Европейският съюз се превръща в покрайнина на света. Написа още, че зелената сделка е утопия и е престъпление спрямо европейците. Знанията и уменията й бяха постоянно използвани, но извън България. У нас имаше забрана да бъде питана за историята на държавата и не само.

След 7 февруари 2022 г. й беше наложена пълна цензура върху политическите прогнози. На тази дата беше последното й участие с политическа прогноза по телевизията. Цензурираха я в апогея на шарлатаните, по време на правителството на Кирил Петков. Тогава тя в ефир каза, че правителството подава оставка през юни, а през юли отива в историята. Точно така се случи”, разказва пред репортер на „Уикенд” съпругът на Светла – Андрей Тилков.

Алена не страдала, макар че забраните за цензура около нея ставали все повече и повече. Знаела, че насила добро не можело да се направи. Трябвало да бъде поискано. В България властимащите не искали. Българските политици предпочитали да са „тръстики на вятъра” - накланяли се натам, накъдето им е удобно.

Алена пък знаела бъдещето на Земята до 3000-та година, твърди съпруга й. От януари 1983 г. до май 1984 г. тя била изпратена от България по линия на културния обмен да изучава астрология и психоанализа в базирания в Ню Йорк „Кеплер институт”. Нейният любим професор Армстронг я подложил трикратно на пълна хипноза със зададени множество въпроси от различни нейни прераждания. Когато сеансите свършили, й позволили само частично да чуе част от разказите за своите минали животи. С типичната за зодия Водолей прямота, тя им обяснила, че вместо да я мъчат и да страда и физически да я боли, пренасяйки се във времето, са могли да я попитат и да им разкаже за своите минали животи - дори без хипноза. Казали й, че всичко видяно от нея, е записано и засекретено. Нужно било за държавата и света.

„Питал съм я, след като е наясно с бъдещето на Земята до 3000-та година, защо е било нужно засекретяване на записите от хипнозата. Отговори, че в началото на 80-те години е имала разрешение за преход в бъдещето само няколко века напред. Едва преди десетина години получила правото за преход до края на третото хилядолетие. Алена се надяваше тази нарочна слепота, лъжа и лицемерие на земната наука за едномерното време по-бързо да приключи. И в Япония, и в САЩ, там, където са се провели изследвания с Алена, били наясно, че времето и пространството са многомерни и минало, настояще и бъдеще съществуват едновременно и неделими. Но това знание не стига до учебниците.

Светлана прогнозира три глобални войни, които нямат нищо общо с конфликта Русия- Украйна през идните два века. Първата била започната, макар и неофициално, на 11 септември 2013 година с първите 107 емигранти, поканени в Германия от правителството на Меркел. Втората щяла да е между малцинството, управляващо и владеещо парите на планетата и човечеството като цяло. Хората щели да се борят за общовселенските правила, където пари и кредитни институции не съществуват.

Третата война ще е между хората и нехората, вклинили се в човечеството с надеждата, че няма да бъдат открити, докато прелеят своя генетичен код с този на земляните и ги тласнат по път, който е тяхна цел. Тази война няма да е еднократна, а в поредица от диверсии спрямо човечеството. Засега една от битките е спечелена, макар и с почти 50-годишно забавяне. Да, биологичният пол спечели битката с джендърите. Войната със соросоидите обаче все още не е спечелена”, обяснява Андрей Тилков, вадейки наяве нови послания на Алена.

След около 200 години религиите щели да изчезнат от бита на хората и щели да заемат достойно място в музеите. Когато земляните се приобщят към семейството на развитите планети във Вселената, щели да осъзнаят, че там богове няма. Там имало само Свети Дух, Майка Вселена, Създател и духовност, Демон на Мрака и материално начало. Във Вселената продължителността на живота на индивида можела да бъде до пет-шест хиляди години, което изглеждало невероятно в сравнение със 77 години, колкото е средната продължителност на живота на човешкото същество.

Светла обичала да се шегува, че хората от 21 век не са наясно дали не живеят в миналото на Земята, нищо, че за тях то е настояще. В края на третото хилядолетие гражданите щели да общуват с инопланетяни, че дори и да създават семейства с извънземни. На земляните щяло да стане ясно, че всички планети от Слънчевата система са населени.

Преди кончината си Светла предупредила Андрей, че има готови още 6 книги - по една за всяка година заедно с традиционните три годишни. „Първата книга на Алена е издадена през 1998 г. Казва се „Буквар на душата или как да чуем гласа на вселената”. Тя е единствената, извън годишните, която няма ново издание. Въпреки исканията за преиздаване, Светла отказваше. Все казваше: „След време”. Очевидно я е планирала за времето, когато няма да е сред нас. Но не съм го знаел, не ми е казвала. Раздруса ме първото изречение от увода й: „Виждам, разлиствате новата ми книга. Това означава, че работата ми на Земята е приключила и аз съм се върнала там, откъдето съм дошла сред земляните”, споделя разчувствано Тилков.



