Азис сменя Любо Киров в Капките

Азис влиза в журито на "Като две капки вода" издаде авторекламата на предаването.

Тя обяви заместника на Любо Киров не като крал, а като кралица под звуците на хита "Хабиби" - една от емблематичните песни на Азис. Той често е наричан краля на фолка, макар сам да обича да уточнява, че се възприема повече като кралица. Точно тези думи се използват в авторекламата. Тя е снимана в известен столичен ресторант.

Зрителите обаче са разочаровани от избора.

Те припомнят участието му в шоуто за имитации в сезон 3, когато се наложи да влезе в обувките на Слави Трифонов, Янка Рупкина и Бионсе, но не даде всичко от себе си и по-скоро маркираше, отколкото да влагаше цялото си сърце.

Сезонът с него бе спечелен от Ненчо Балабанов, който отиде на финал с Криско, Фицата и фолкаджията. Филип Аврамов зае второ място, а Азис и Криско се наредиха на трета и четвърта позиция.

"Колкото и да харесвам Азис, той се отнесе супер несериозно към участията си в “Като две капки вода” и НЕ заслужава да бъде жури тук!", гневи се зрител.

"Жалко ако ще е Азис, просто ще е жалко, защото той иска всички да слушат и гледат него, което ще отнеме от чара на предаването. Ако успеете да го оберете малко ще е добре", съветва друг.

"Димитър Рачков ще го издържим, ама Азис, да си стои в САЩ", е мнението на трети на Фейсбук страницата на предаването, написа Hotnews.bg.







