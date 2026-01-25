Седмичен ТАРО хороскоп от 26 януари до 1 февруари

Овен – Смъртта

Завършек

Период на радикална промяна. Старото умира, идва нещо ново. Пътят напред, пред вас, се разчиства. Промяната е неизбежна и задължителна, дори и да не я искате. Не се обвързвайте с каквото и да е, нещата не са вечни. Това е период на трансформация за вас и освобождението винаги идва, независимо дали го желаете.

Телец - Майка на чашите

Майчинство

През този период ще изпитате истинска и божествена любов. Самите вие ще сте източник на тази любов. Ще трябва да се грижите – или за майка ви, или за вашето дете, което по една или друга причина през този период трябва да е по-близо до вас. Със сигурност няма да се почувствате обременени, напротив, ще усетите, че сте нужни, ценени, уважавани и полезни за най-близките си.

Близнаци – Императорът

Създаван

Период в който управление, власт, авторитети и всякакви теми, свързани с правната страна на нещата, ще имат превес във вашия живот. Ако вече сте постигнали нещата, които искате, сега идва времето, в което ще трябва да си извадите всички необходими документи и разрешителни, за да сте спокойни и чисти пред закона. През този период е нужно човек да вземе важно решение, да се лиши от нещо, да спре да се опитва да успее в дадена посока. Ако сте започнали частен бизнес и нещата не вървят особено добре, сега е времето да разберете, че само затъвате и е време да спрете. За тези, които са безработни: периодът ще е благоприятен, ще си намерят работа. Изобщо фокусът през този период е върху професионалния път.

Рак - Двойка камъни

Хармония

Период на отлични перспективи, баланс и единство. За много от вас предстои щастливо стечение на обстоятелствата. Решени сте да извършите необходимите промени. Вдъхновението ви е завладяло изцяло. Пред всички представители на зодията предстоят промени, обновления, подобрения, както в личен така и в служебен план. Ин и Ян са перфектно обединени и това носи на всички ползотворни връзки, сътрудничество, отлични взаимоотношения и координация. Всичко се нарежда добре. Нещата се придвижват в желаната посока.

Лъв - Баща на камъните

Пазител

През този период вие ще сте пазител. Пазител на любовта вкъщи и хората, които ви заобикалят. Ще се стремите да запазите мира във всяко отношение, както при близките, така и във вашето семейство. Съберете сили и кураж да се изправите дори и срещу хора, които ви карат да се страхувате само за да запазите така нужните ви душевен мир и спокойствие.

Дева - Син на жезлите

Обаяние

През този период енергията буквално ще блика от вас. Ще имате много авантюри, предстоят бързи промени. В действията си ще бъдете абсолютно непредсказуеми. Отворени сте за предизвикателствата на живота. Оптимизъм, възторг и опиянение от даровете на живота ще ви съпътстват през този период.

Везни - Четворка чаши

Смесени емоции

Всичко изглежда скучно и изхабено. Имате желание да продължите напред, но не знаете накъде точно. Изпитвате противоречия за всичко. Очаквате някой да ви стимулира отвън, някой да ви подаде ръка и да ви извади от чувството на затвореност, което ви е обзело. Пътят към нещо по-добро ви изглежда трънлив и труден. Нещата ви изглеждат много по-трудни, отколкото са в действителност.

Скорпион – Луната

Мечтания

През този период сънищата ви ще са емоционално заредени и ще оказват силно влияние върху съзнателния ви живот. Активното въображение ще засипва съзнанието ви със загадъчни образи, които понякога ще бъдат едновременно страшни и приятни. Поради тази причина ще се чувствате объркани и не на място. Подсъзнанието ви ще работи на пълни обороти. Ще смесвате чувства и емоции. Предстои ви период на самоанализ.

Стрелец - Седмица жезли

Смелост

През този период спътници ще ви бъдат смелостта, силата, доблестта. Ще полагате големи усилия, но резултатите за съжаление ще бъдат малки. Трябва да имате много кураж при решаването на проблемите. Трябва да използвате по-агресивен подход за това. Отстоявайте позициите си, застанете срещу мнозинството въпреки съпротивата, която усещате. Бъдете верни на себе си, каквото и да се случи, независимо от обстоятелствата. Предстои ви напредък.

Козирог - Асо чаши

Емоции

Започвате и давате ново начало на любовта и щастието. Всичко ще върви добре. Ще имате изобилие. Възприемчивостта и интуицията, както и артистичността, ще са в повече при вас през този период. Може да стартирате на нов проект. Ще имате емоционално удовлетворение. Наслаждавайте се на настоящето, бъдещето може да почака.

Водолей - Четворка жезли

Перфектност

Изпипвайте всичко до последния детайл. Обръщайте внимание и на най-малките подробности, за да не съжалявате после. Бъдете перфектни, както в облеклото, така и в работата си. Само така ще имате успех и ще се доберете до повишението, което отдавна ви чака и сте заслужили със своята всеотдайност и себераздаване на всички нива. Бъдете спокойни, позитивни и уверени. Не разрешавайте на никого да ви обвини в немарливост и незаинтересованост. Бъдете перфектни!

Риби - Асо жезли

Страсти

Това е период на силни страсти. Започва ново начало за вас. Ще се раждат нови идеи, предстоят ви нови начинания. Това е времето, в което да започнем всичко наново. Сега! Ще се чувствате сякаш някой отвътре ви възпламенява и ви дава енергия за действие. Авантюри, любов, секс, жизненост и надделяваща сила ще ви съпътстват през този период. Внимавайте обаче с агресията, която също ще бъде много силна. Дръжте я под контрол.

Маг Розали, "Телеграф"