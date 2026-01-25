Слави Василев: Румен Радев ясно е изразил своите позиции за Украйна и еврото

Ако получа покана от Румен Радев, ще се присъединя, защото вярвам в него от много години. Ако не – в битието ми на анализатор се чувствам комфортно и ще продължа да го правя. Това обяви анализаторът Слави Василев пред БНТ.

„Той все още нищо не е казал за партия. Предстои да видим как ще реализира своите намерения, защото не подава оставка като президент, за да остане в небитието. Хората очакваха много години да направи това, което направи“, заяви той.

Според него на Радев не му е било лесно да се бори срещу статуквото от позицията на президент, в която няма властови ресурс, и през годините непрекъснато политическият елит се е обръщал срещу него.

„Президентът достатъчно ясно е изразил своите позиции по отношение Украйна, еврото. Знаем горе-долу какво мисли. Прокуратурата имаше възможност да разследва „Боташ” и други неща. Очаквам Радев да стане мишена на всичко, което може да стреля. Всички ще се активизират много силно“, каза още Василев.

Той оспори думите на ген. Атанас Атанасов, че Радев не е бил на официални посещения в големи западни страни в Европа.

„Боташ” не е проблем. Той не е 500 000 долара на ден. Той е резервиран капацитет, което значи, че България може да се превърне във фактор, който търгува газ на Централна и Източна Европа. Ние самите можем да търгуваме втечнен газ. Това е енергийна стратегия, която се надявам Радев да развие. Уверявам ви, че Радев няма да остави въпроса ей така, а ще покаже пълния потенциал на „Боташ”, каза още Василев.