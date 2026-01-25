  • Instagram
Сноубордистка пострада тежко в Рила, хеликоптер я транспортира до София

ЦСМП
Сноубордистка е с черепно-мозъчна травма, получила на писта в района на Рилските езера, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст.

Имаше много тежък случай на писта, момиче е получило тежък удар в главата, изпратен е медицински хеликоптер, който я е откарал в лечебно заведение, уточниха от спасителната служба. Момичето е с черепно-мозъчна травма.

В момента условията за туризъм в планините са относително добри. Съоръженията в курортите работят навсякъде, казаха още от ПСС.

По високите части на планините има умерени ветрове, температурите са относително високи между минус 3 и 1 градус, облачно време.

Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 1°, според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

#Рила

