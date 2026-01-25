След преговорите Русия - Украйна: Нов кръг е насрочен за другата неделя в Абу Даби

Следващият етап от преговорите между Украйна и Русия с посредничеството на Съединените щати ще се състои другата неделя в Абу Даби, съобщи американски официален представител, цитиран от Ройтерс.



Той приветства напредъка постигнат вчера, въпреки че няма конкретно споразумение. "Стигнахме до много подробни детайли и следващата неделя, дай боже, ще има още една среща, на която ще доведем тази сделка до нейния окончателен завършек", каза представител, пожелал анонимност. Основен въпрос по време на разговорите е бил спорът за териториите и по-конкретно съдбата на Донбас. Разговорите се проведоха на фона на масивен руски обстрел с дронове и ракети срещу Украйна, при който един човек загина и над 30 бяха ранени. Към момента 800 хиляди жители на Киев са без ток.



