Тръмп заплаши Канада: 100% мита при търговско споразумение с Китай
Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши, че ще наложи мита в размер на 100 процента върху канадски стоки, ако Канада сключи търговско споразумение с Китай.
В публикация в социалната си мрежа "Трут Соушъл" Тръмп предупреди канадския министър-председател Марк Карни, че подобна сделка би представлявала сериозен риск за страната му.
"Китай ще погълне Канада и ще я унищожи напълно — включително нейния бизнес, социална структура и начин на живот", написа Тръмп.
Карни обяви сключването на предварително търговско споразумение с Китай миналата седмица. Междувременно напрежението между Съединените щати и Канада се засили през последните дни след изказване на Карни в Давос, в което той критикува големите държави, използващи икономическата интеграция и митата като инструмент за политически натиск.
