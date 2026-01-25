  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +10 / +12
Пловдив: +6 / +10
Варна: +8 / +10
Сандански: +10 / +11
Русе: +2 / +4
Добрич: +7 / +9
Видин: +2 / +3
Плевен: +1 / +4
Велико Търново: +3 / +8
Смолян: +4 / +7
Кюстендил: +7 / +10
Стара Загора: +7 / +8

Тръмп заплаши Канада: 100% мита при търговско споразумение с Китай

  • Сподели в:
  • Viber
Тръмп заплаши Канада: 100% мита при търговско споразумение с Китай

Стопкадър/Fox News
A A+ A++ A

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши, че ще наложи мита в размер на 100 процента върху канадски стоки, ако Канада сключи търговско споразумение с Китай.

В публикация в социалната си мрежа "Трут Соушъл" Тръмп предупреди канадския министър-председател Марк Карни, че подобна сделка би представлявала сериозен риск за страната му.

"Китай ще погълне Канада и ще я унищожи напълно — включително нейния бизнес, социална структура и начин на живот", написа Тръмп.

Карни обяви сключването на предварително търговско споразумение с Китай миналата седмица. Междувременно напрежението между Съединените щати и Канада се засили през последните дни след изказване на Карни в Давос, в което той критикува големите държави, използващи икономическата интеграция и митата като инструмент за политически натиск.


#САЩ #Канада #мита

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?