Зелен, жълт, червен, бял, праз: Кой вид лук е най-полезен?

Лукът е популярен зеленчук, който се консумира по целия свят. Тези луковици са пълни с множество ползи за здравето, включително намаляване на възпалението, насърчаване на здравето на сърцето и предотвратяване на рак. Въпреки това, не всички лукове са еднакви, когато става въпрос за ползи за здравето. В тази статия ще разгледаме различните видове лук и ще определим кой е най-здравословният за ядене.

Жълт лук

Жълтият лук е най-често използваният лук в готвенето. Те имат силен вкус и остра миризма, която може да ви разплаче, когато ги режете. Жълтият лук е добър източник на витамин С, калий и фибри. Те също така съдържат флавоноиди, които са съединения, които имат противовъзпалителни и антиоксидантни свойства.

Готвенето на жълтия лук обаче може да намали хранителната му стойност. Когато готвите лук дълго време, някои от хранителните вещества се губят. Ако искате да увеличите максимално ползите за здравето от жълтия лук, най-добре е да го ядете суров или леко сварен.

Червен лук

Червеният лук е друг популярен вид лук, който има малко по-сладък вкус от жълтия лук. Те също са добър източник на витамин С, калий и фибри. Червеният лук съдържа повече флавоноиди от жълтия лук, което го прави чудесен избор за хора, които искат да намалят възпалението и да предотвратят рак.

Червеният лук също е богат на кверцетин, флавоноид, за който е доказано, че има антихистаминови и противовъзпалителни свойства. Кверцетинът може също да подобри здравето на сърцето чрез намаляване на кръвното налягане и нивата на холестерола.

Бял лук

Белият лук има мек вкус и хрупкава текстура. Те често се използват в мексиканската кухня и са основна част от салсата и гуакамолето. Белият лук е добър източник на витамин С, калий и фибри.

Белият лук съдържа по-малко флавоноиди от жълтия и червения лук, но все пак има някои ползи за здравето. Те могат да помогнат за намаляване на възпалението, подобряване на здравето на сърцето и предотвратяване на рак.

Шалот

Шалотът често се използва във френската кухня и има деликатен вкус, който е по-сладък от лука. Те са добър източник на витамин С, калий и фибри. Шалотът също съдържа алицин, съединение, което има антибактериални и противогъбични свойства.

Алицинът може да помогне за понижаване на нивата на холестерола, да намали риска от сърдечни заболявания и да предотврати рак. Шалотът също съдържа кверцетин, което го прави чудесен избор за хора, които искат да намалят възпалението.

Праз лук

Празът е изключително богат на витамин К и манган, но съдържа и витамин В6, мед, витамин С, фолиева киселина, желязо, витамин А, фибри, калций, магнезий, витамин Е и омега-3 мастни киселини. Много полезен е за сърцето и за сваляне на кръвното налягане. Повлиява добре и на костите, очите, храносмилането и нервната система. Консумацията му намалява риска от затлъстяване, алергии на дихателните пътища, но и възпрепятства колоректалния рак, рака на простатата и яйчниците.

Зелен лук (перо)

Сред най-полезните растения се нарежда и зеленият лук – зеленчук, който е известен със своите лечебни свойства от хиляди години поради високото съдържание на основни хранителни вещества. Зеленият лук съдържа растителния флаванол кверцетин, за който е установено, че помага за намаляване на риска от сърдечни заболявания, понижавайки кръвното налягане. Освен това редица проучвания показват, че съединенията в пролетния зеленчук помагат в борбата с възпалението, понижават нивата на „лошия“ холестерол и намаляват риска от образуване на кръвни съсиреци. Една от основните ползи за здравето на зеления лук е, че той е отличен източник на антиоксиданти. Освен че осигуряват защита на клетките от увреждания, полезните биохимични вещества са способни също да намалят възпалението в човешкото тяло. Освен всичко изброено, редовната консумация на зелен лук намалява оксидативния стрес и повишава нивата на антиоксиданти, което може да помогне за предотвратяването на остеопороза – прогресивно заболяване на костите.