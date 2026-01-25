  • Instagram
„Дискомбобулатор“: Тръмп разкри мистериозното оръжие, използвано при залавянето на Мадуро

„Дискомбобулатор": Тръмп разкри мистериозното оръжие, използвано при залавянето на Мадуро

Ttuth Social/Donald Trump
Съединените щати са използвали оръжие, наречено „Дискомбобулатор“, по време на залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, съобщи The New York Post.

„Този ​​Дискомбобулатор. Не мога да говоря за него“, каза президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за вестника.

Изданието цитира и думите на един от служителите по сигурността на венецуелския президент, публикувани на страницата в социалните медии на прессекретаря на Белия дом Каролайн Левит. Той сравни удара на „Дискомбобулатора“ с „много мощна звукова вълна“.

На 3 януари САЩ проведоха операция по залавянето и извеждането на венецуелския лидер Николас Мадуро и съпругата му от страната. Те бяха отведени в център за задържане в Бруклин, Ню Йорк. На 5 януари Мадуро и съпругата му се явиха във федералния съд за Южния окръг на Ню Йорк. Американските власти ги обвиняват в участие в трафик на наркотици.

Подсъдимите пледираха невинни по обвиненията, а делото е насрочено за месец март.

