„Дискомбобулатор“: Тръмп разкри мистериозното оръжие, използвано при залавянето на Мадуро
Съединените щати са използвали оръжие, наречено „Дискомбобулатор“, по време на залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, съобщи The New York Post.
„Този Дискомбобулатор. Не мога да говоря за него“, каза президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за вестника.
Изданието цитира и думите на един от служителите по сигурността на венецуелския президент, публикувани на страницата в социалните медии на прессекретаря на Белия дом Каролайн Левит. Той сравни удара на „Дискомбобулатора“ с „много мощна звукова вълна“.
На 3 януари САЩ проведоха операция по залавянето и извеждането на венецуелския лидер Николас Мадуро и съпругата му от страната. Те бяха отведени в център за задържане в Бруклин, Ню Йорк. На 5 януари Мадуро и съпругата му се явиха във федералния съд за Южния окръг на Ню Йорк. Американските власти ги обвиняват в участие в трафик на наркотици.
Подсъдимите пледираха невинни по обвиненията, а делото е насрочено за месец март.
